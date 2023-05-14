

أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس أهمية تواجد الجامعة الفعال في المعارض التعليمية والتي تعد فرصة مهمة لتعريف الطلاب وأولياء الأمور على الخيارات المتاحة لهم في مجال التعليم العالي، جاء ذلك خلال زيارته لجناح جامعة الكويت المشارك في المعرض الثاني للجامعات «معرض دراستي 2»، والذي يقام في مجمع 360، على مدار 4 أيام من يوم الأربعاء إلى يوم السبت.



وأشار د.الرشيدي إلى أن هذه المشاركة تأتي نتاج التفاعلية التي تنشدها جامعة الكويت والمبادرة في الوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة وذلك في إطار التزام الجامعة بتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، وتمكين الطلاب وأولياء الأمور من اتخاذ الخيار المناسب لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.



وتقدم أ.د.الرشيدي بالشكر لعمادة القبول والتسجيل وإدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت على تواجدهم في هذا المعرض والرد على استفسارات الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم.



هذا، وقد لقي جناح جامعة الكويت حضورا لافتا خلال مشاركته في المعرض، حيث توافد عدد كبير من الزوار على جناح الجامعة للاطلاع على أهم المعلومات التي يحتاجها الطالب من متطلبات القبول في الجامعة كالمعدلات المطلوبة واجتياز اختبارات القدرات الأكاديمية، وآلية التسجيل في الجامعة، وطبيعة التخصصات والبرامج التي تطرحها الجامعة وتوضيح النظام الدراسي.