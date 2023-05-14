



تأهل أبطال منتخب الكويت لكرة السلة على الكراسي المتحركة إلى دورة الألعاب الآسيوية لذوي الإعاقة المقررة في الصين أكتوبر المقبل بتغلبهم على هونغ كونغ بنتيجة 52-45 في التصفيات المؤهلة والمقامة بتايلند.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الاتحاد المحلي شافي الهاجري، عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز المهم وبلوغ منتخبنا لهذا المحفل القاري الكبير الذي يتضمن عددا من الألعاب الأولمبية الخاصة بالمعاقين، كما أشاد بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه أبطال الأزرق في هذه التصفيات وتحقيقهم الفوز على منتخبات قوية مهديا هذا الإنجاز إلى الكويت قيادة وشعبا.



وسجل «الأزرق» 4 انتصارات على حساب الصين تايبيه بنتيجة 58-36 ثم المنتخب الإماراتي 55-36 ليكسب بعدها المنتخب الفلبيني القوي بـ57-50 قبل الفوز المهم على هونغ كونغ، فيما خسر مباراة واحدة فقط أمام أفغانستان في أول مباراة بالتصفيات.