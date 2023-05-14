

بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أحرز الهلال لقب كأس ملك السعودية للمرة العاشرة في تاريخه، بفوز مثير بركلات الترجيح 7-6 على الوحدة بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» مساء الجمعة.



وبدا الوحدة في طريقه إلى لقبه الثاني فقط في المسابقة والأول منذ 1966 بعد أن افتتح عبد الكريم يودا التسجيل في الدقيقة 36، لكن الهلال حطم قلوب جماهير الوحدة التواقة للقب افتقدته لعقود بهدف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عبر علي البليهي، ومن ثم لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وأهدر مصعب الجويري فرصة حسم اللقب للهلال بعدما أخفق في تنفيذ ضربة جزاء بعدما سدد بجانب القائم الأيسر (96)، وظن الهلال أن فرصة إنقاذ موسمه باتت صعبة عندما أهدر أول ركلتين في ركلات الترجيح، لكنه عاد وأحرز 7 على التوالي، كانت الحاسمة بقدم حارسه عبدالله المعيوف الذي تصدى من قبلها لـ 3 ركلات مانحا فريقه اللقب العاشر والأول منذ 2020.



إلى ذلك، رفض رئيس الهلال فهد بن نافل التعليق على إمكانية استقدام النجم الكبير الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، معتبرا أن المجموعة لديه «أهم من لاعب واحد».



وقال لأحد الصحافيين: «لا تسألني عن ميسي..لن أعطيك خبرا. إذا صدر أي شيء عن المركز الإعلامي ستحصل عليه».



وكان مصدر مطلع على المفاوضات كشف الثلاثاء الماضي، أن أفضل لاعب في العالم 7 مرات سيلعب مع الهلال بموجب صفقة «استثنائية وضخمة». وتابع أن «العقد ضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة»، فيما أصر والد اللاعب ووكيل أعماله خورخي ان نجله البالغ 35 عاما لم يحدد وجهته حتى الآن.