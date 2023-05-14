

بيروت - ناجي شربل



وصل بعد ظهر امس السبت إلى بيروت رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، قادما مع نائبه رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم م.هاشم حيدر من الدوحة، بعدما شاركا في حفل سحب قرعة نهائيات كأس الأمم الآسيوية الـ 18 التي تستضيفها قطر مطلع السنة المقبلة.



وتكتسب زيارة الشيخ سلمان إلى بيروت أهمية لافتة، خصوصا أنها الأولى منذ تداعيات جائحة «كوفيدـ19»، كما ستكون مناسبة لاطلاعه ميدانيا على أحوال الكرة اللبنانية، والتي كانت له مع الاتحاد القاري اليد الطولى في دعمها خلال الظروف التي مرت بها اللعبة في مختلف أرجاء العالم.



وكان الشيخ سلمان زار بيروت للمرة الأخيرة في مايو 2014، مشاركا في تدشين مجمع رياضي في مدينة جبيل المتوسطية، وقلده رئيس الجمهورية، وقتذاك ميشال سليمان وسام الأزر الوطني.



ويتوجه رئيس الاتحاد الآسيوي صباح غد الاثنين من لبنان مباشرة إلى دمشق في زيارة تفقدية يلتقي فيها المسؤولون عن الكرة السورية.



بطولة الطائرة



إلى ذلك، تأهل سبيد بول شكا حامل اللقب في النسخ الأربع الأخيرة، للدور النهائي من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الأولى للرجال، بعدما تقدم منافسه منتخب الجيش اللبناني بـ 3 مباريات نظيفة من 5 ممكنة، في أولى سلسلتي الدور نصف النهائي «فاينال فور». وحسم سبيد بول المباراة الثالثة التي جمعته بمنتخب الجيش في قاعة بلدة حامات الساحلية البترونية وفاز 3-0.



ويلتقي سبيد بول، الساعي إلى لقب خامس تواليا، في الدور النهائي الفائز من ثانية سلسلتي نصف النهائي بين الأنوار الجديدة والإنعاش الاجتماعي قنات.