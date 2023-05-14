عبدالعزيز الفضلي



تحت شعار «استعد»، تطلق وزارة التربية حملة توعوية إلكترونية عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي استعدادا لفترة الاختبارات، بهدف توفير الدعم اللازم للطلاب والطالبات والتحضير الجيد للاختبارات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة: تأتي هذه الحملة، التي ستنطلق اليوم الأحد عبر الحسابات الإلكترونية لوزارة التربية، في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم، حيث تهدف الحملة إلى تهيئة أفضل الطرق لإعداد الطالب لدخول الاختبارات تربويا ونفسيا وصحيا، وإرشاد الطلبة إلى طرق المذاكرة السليمة وتوعيتهم بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة.