عبدالرحمن الكندري: الشركة حرصت على استخدام تطبيقات «ORACLE FUSION CLOUD» لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم القوى العاملة المتزايدة

سمير مسعد: التحول الرقمي على السحابة الإلكترونية هو توجه عالمي واكبته الكويت بتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لتأسيس تحالف إستراتيجي



آلاء خليفة



نظمت شركة الفائز للحاسبات لاستشارات تقنية المعلومات حفلا بمناسبة نجاح تنفيذ مشروعKASCO ORACLE FUSION CLOUD APPLICATIONS SUITE على شرف مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران والإدارة التنفيذية، وذلك بفندق المارينا، بحضور عدد من الشخصيات وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران خالد المطيري، وعضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران سامي المناعي، وعضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران خالد البريكان والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لخدمات الطيران عبدالرحمن الكندري، والرئيس التنفيذي لشركة الفائز للحاسبات لاستشارات تقنية المعلومات م.حاتم لبيب، بالاضافة إلى مديري الإدارات وبعض موظفي الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو». وذكر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) عبدالرحمن الكندري أن الشركة تعمل، وهي ذراع الخدمات التموينية في الخطوط الجوية الكويتية، على أتمتة عملياتها التجارية باستخدام تطبيقات «ORACLE FUSION CLOUD» لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم القوى العاملة المتزايدة. لافتا إلى أن «كاسكو» وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للخطوط الجوية الكويتية تعمل في مجال تقديم خدمات التموين وغيرها من خدمات الدعم لشركات الطيران ومجموعة واسعة من شركات النقل التي تشغل رحلات جوية. وذكر الكندري أن الشركة عمدت مؤخرا إلى اعتماد مجموعة تطبيقات «ORACLE FUSION CLOUD» في وظائف الشؤون المالية وإدارة الموارد البشرية وسلسلة التوريد بهدف تحسين رؤى وخفض التكلفة وتعزيز مشاركة الموظفين وتبسيط عملياتها العالمية، لافتا إلى حرص الشركة على دمج الأنظمة المتباينة وربط العمليات التجارية على منصة واحدة لتحسين كفاءة عملياتها. وتابع الكندري قائلا: نحن نركز على بدء الحلول التحويلية التي ترفع من مستوى أعمالنا وتحسن تجارب عملائنا، وقد ارتأينا أن تطبيقات «ORACLE FUSION CLOUD» سوف تساعدنا على أتمتة عمليات إجراءات الأعمال في تطوير كاسكو كشركة رائدة في مجال تزويد الخدمات التموينية، مضيفا: باستخدام الإمكانات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والابتكار المستمر كل ثلاثة أشهر عبر تطبيقات «ORACLE FUSION CLOUD» سوف نكون قادرين على توقع التغييرات في الطلب واكتشافها بشكل أفضل لتلبية احتياجات المستقبل وتحقيق أهداف أعمالنا الطموحة. بدوره، ذكر مدير الدعم الفني في شركة الفائز للحاسبات م.سمير مسعد، إلى أن الشركة تتوجه بالشكر إلى شركة كاسكو وجميع إداراتها التي ساهمت في إنجاح مشروع تحديث ونقل أنظمة تخطيط الموارد على السحابة الإلكترونية «عقد توريد وتركيب نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP للشركة الكويتية لخدمات الطيران». وذكر مسعد أن التحول الرقمي على السحابة الإلكترونية هو توجه عالمي، وقد واكبت هذا التوجه الكويت بتوقيع اتفاقيات تفاهم مع شركات عالمية لتأسيس تحالف استراتيجي يتضمن إنشاء مراكز معلومات لخدمات السحابة الإلكترونية، مشيرا إلى أن توجه شركات الطيران وخدمات الطيران بشكل خاص هو التوجه للسحابة الإلكترونية وهذا ما تم إنجازه بالفعل بشركة كاسكو بتطبيق أول «ORACLE FUSION CLOUD» في الكويت. وقال مسعد: لقد تزامن بداية تنفيذ المشروع مع بداية جائحة كورونا ما تطلب جهودا مشتركة أكبر بين شركتنا وجميع الإدارات بشركة كاسكو وتم استكمال الأعمال «عن بعد» بدون انقطاع وتم تذليل كافة الصعوبات من خلال سرعة اتخاذ القرار من قبل المسؤولين في كاسكو. وأفاد مسعد بأن الشركة اتبعت منذ بداية التنفيذ آلية التطوير منهج «Agile Software Development».



وذلك من خلال تقسيم وتطوير البرامج إلى مجموعات صغيرة، حيث تتطور المتطلبات والحلول من خلال التعاون بين الفرق المتعددة الوظائف، موضحا أن تلك الطريقة ساعدت في تحقيق أهداف المشروع من دون أي انقطاع بالخدمة بالإضافة إلى وجود برامج ORACLE على السحابة الإلكترونية التي يسرت عمل المبرمجين عن بعد وعلى مدار الساعة.