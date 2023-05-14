صدر مرسوم بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. وجاء في المرسوم:



مادة أولى: تُقبل استقالة د.بدر حامد يوسف الملا - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر مرسوم بتعيين وزير بالوكالة، وجاء فيه: يُعين مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار - بالإضافة الى عمله - وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.