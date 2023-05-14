

بداح العنزي



تبحث لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة فهد العبدالجادر كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن مشروع منطقة «جبلة الثقافية»، حيث أوضح كتاب الأمين العام للمجلس انه ضمن الجهود الرامية لإعادة تأهيل متحف الكويت الوطني كمؤسسة ثقافية تقوم بتوثيق ونشر الوعي بمدى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتشجيع على البحث العلمي والمساهمة في رسم السياسات العامة، يسعى المجلس إلى وضع رؤية لمشروع منطقة «جبلة الثقافية» تحت مقترح مسمى «براحة الفلاح التاريخية» والتي تهدف إلى ربط المكونات الثقافية: متحف الكويت الوطني ومكتبة الكويت الوطنية والمدرسة القبلية وبيت السدو وبيت البدر وعمارة الخالد ومسجد الساير الشرقي ومسجد السايرالقبلي ومسجد الشرهان، وذلك لتحقيق الترابط للنسيج العمراني وتحسين جودة تجربة المشاة والزوار وخاصة أن المنطقة مهملة ومحاذية لسوق المباركية القديم وحديقة البلدية، بالإضافة إلى ترويج المنطقة كوجهة سياحية.



وبناء على ذلك، ووفقا لتطلعات المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040 والتي تهدف إلى خلق مكان أكثر ازدهارا وارتباطا، يقدم المجلس الوطني للثقافة للفنون والآداب ممثلا بقطاع الآثار والمتاحف رؤية للمنطقة لإثراء الجانب الثقافي وتنويع مصادر الدخل القومي والمشاركة في التنمية الداخلية للدولة، آملا أن يحظى هذا المشروع بدعمكم من خلال تخصيص الموقع المقترح إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. كما يتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري توسعة الموقع المخصص لخزان تجميع مياه الأمطار بمنطقة النهضة مع تخصيص مسارين لتجميع المياه.



٭ كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن مشروع منطقة جبلة الثقافية.



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن تحويل الموقع المخصص لروضة أطفال بالقطعة 2 في ضاحية عبدالله السالم إلى حديقة عامة لخدمة أهالي المنطقة.



٭ كتاب وزارة التربية بشأن الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إنشاء حديقة عامة لأنشطة رياضية ترفيهية لخدمة أهالي منطقة الدعية.