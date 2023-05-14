بشرى شعبان



أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مدير الشؤون القانونية، مبارك البداح، انه بناء على الإعلان الصادر عن الهيئة بشأن الترشح لعضوية فريق «أصدقاء المعاقين»، تقدم 58 شخصا قبل قفل باب الترشيح، لافتا الى ان الهيئة قامت بفحص الطلبات وتم استبعاد 35 منها لعدم استيفاء الشروط والضوابط المحددة من قبل اللجنة الفنية المختصة بتشكيل فرق العمل واللجان بالهيئة.



وقال البداح: تم البدء في إجراء المقابلات مع مستوفي الشروط وعددهم 23 تمهيدا لعرض طلباتهم على اللجنة الفنية المختصة لإبداء الرأي بشأنها واختيار 10 أعضاء، تمهيدا لإصدار قرار تشكيل فريق أصدقاء المعاقين ليقوم بدوره المنوط به بناء على المادة 68 من القانون 8 /2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.