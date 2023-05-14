ليلى الشافعي



أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر د.عامر الرطام أهمية استمرار الهيئة في تكثيف برامج ميكنة ورقمنة أعمالها وخدماتها في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتحقيق المزيد من التواصل السريع والسهل والفعال مع المراجعين.



ولفت الرطام إلى أن نجاح الهيئة في إطلاق 64 خدمة من خلال موقعها الالكتروني و64 عبر تطبيق «سهل» يعزز من فرص نجاحها في استمرار تطوير خدماتها لصالح المشمولين بالرعاية من جميع الفئات، خصوصا مع وصول عددهم لنحو 50 ألفا بنهاية عام 2022.



وأوصى بضرورة متابعة هذه الخدمات وتطويرها وتوعية المواطنين بها من خلال الوسائل الاعلامية المختلفة لتسهيل الاجراءات وتذليل العقبات التي قد تعوق التطور ودعم الطاقات الشابة من موظفي الهيئة وكوادرها للمساهمة في تطويرها وتحقيق الانجازات التي تصبو إليها.



من جهته، أشار مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة م.حمد البرجس الى أن كوادر الهيئة وموظفيها يدركون أهمية الدور الذي يقومون به ويحرصون على مواصلة تنفيذ خطط تطوير شاملة تتناسب مع احتياجات المشمولين برعايتها وتواكب خطط الدولة وتوجيهات مجلس الإدارة والحكومة. وأوضح البرجس أن السنوات القليلة الماضية ورغم التحديات التي واجهتها الهيئة نتيجة المستجدات الصحية والسياسية والاقتصادية التي انعكست سلبا على الأسواق شهدت تحقيق نتائج مالية جيدة واستمرارا لتطوير خدماتها المقدمة عن بعد عبر الموقع الالكتروني او تطبيق «سهل» او من خلال مقرها الرئيسي وفروعها المنتشرة في مناطق الكويت.