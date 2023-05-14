دارين العلي



تتجه وزارة الكهرباء لإلغاء شرط الاختبار لتعيين موظفي الوزارة من حملة التخصصات المهندسة الكهربائية والميكانيكية في المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن «لجنة التخطيط العليا في الوزارة ناقشت في اجتماعها الأخير هذا البند، حيث تسعى الوزارة إلى إلغاء شرط الاختبار والاكتفاء بعمل مقابلة شفهية مع المهندسين الراغبين في العمل بتلك المكاتب الاستشارية، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص».



ولفتت إلى ان الاستغناء عن شرط الاختبار ستقابله عدة شروط ومتطلبات تتضمن شهادة من جامعة معترف بها وموثقة من التعليم العالي بالإضافة إلى نسبة محددة مرتفعة من الدرجات النهائية وغيرها من الشروط المرتبطة بأهمية عمل المهندس في مختلف القطاعات.



من جهة أخرى، ناقشت لجنة التخطيط عدة مواضيع أبرزها استعدادات قطاعات الوزارة لموسم الصيف ونسب أعمال الصيانة التي تم إنجازها وخطة استيراد الطاقة الكهربائية من منظومة الربط الخليجي خلال أشهر الصيف.