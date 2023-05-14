محمد الجراح: النتائج الجيدة تؤكد استقرار وضع «KIB» المالي.. والحفاظ على نمو ثابت ومستدام

نجاح الفريق التنفيذي والموظفين بتطبيق مبادرات إستراتيجية لابتكار منتجات وحلول رقمية جديدة

رائد بوخمسين: تثبيت تصنيفات البنك الائتمانية يؤكد صحة تنفيذ إستراتيجيته ومكانته القوية بالسوق

إطلاق حلول جديدة تشمل تقنيات رقمية مبتكرة تتماشى مع التغيرات السريعة والمتلاحقة بالأسواق





أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2023، حيث حقق البنك صافي أرباح عائدة للمساهمين بنحو 3.5 ملايين دينار، وبربحية سهم بلغت 3.15 فلوس، مقارنة بـ 2.4 مليون دينار وربحية سهم بلغت 2.22 فلس خلال الربع الأول من 2022 وبنسبة نمو 42%، بينما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 17.2 مليون دينار تقريبا بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بالربع الأول من العام 2022. وفي معرض تعقيبه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) الشيخ محمد جراح الصباح: «تؤكد نتائج الربع الأول من العام 2023 استقرار الوضع المالي للبنك والحفاظ على نمو ثابت ومستدام. كما تشير إلى نجاح الفريق التنفيذي وكل الموظفين بتطبيق المبادرات الاستراتيجية التي ترتكز على ابتكار منتجات وخدمات وحلول رقمية جديدة، تتماشى مع أسلوب الحياة العصرية للعملاء وتوجهات السوق».



المؤشرات المالية



وحول البيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام 2023، ذكر الجراح أن نمو الأصول يرجع إلى ارتفاع حجم المحفظة التمويلية بقيمة 143 مليون دينار تقريبا لتبلغ حوالي 2.57 مليار دينار كما في نهاية مارس 2023، مقارنة بنحو 2.43 مليار دينار كما في نهاية مارس 2022، محققا بذلك نموا بلغت نسبته 6%.



كما ارتفع حجم محفظة الاستثمارات المالية والتي تتضمن صكوكا ذات جودة عالية، حيث نمت بمبلغ 5.7 ملايين دينار، لتصل إلى نحو 305 ملايين دينار في نهاية الربع الأول من العام 2023، مقارنة بنحو 300 مليون دينار للربع الأول من العام 2022. وأشار إلى أن تلك المؤشرات أسهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير أنشطة البنك التمويلية والاستثمارية وتوسيع نطاقها، محليا وإقليميا ودوليا، وبالمثل، قد شهدت حسابات المودعين في «KIB» نموا ملحوظا بحوالي 78 مليون دينار، بنمو 4% لتصل إلى 2.23 مليار دينار تقريبا كما في 31 مارس 2023، مقارنة بـ 2.15 مليار دينار كما في 31 مارس 2022، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 255 مليون دينار.



نمو مستدام



من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك رائد جواد بوخمسين بالحفاظ على تثبيت تصنيف KIB الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) والذي تم تأكيده مؤخرا من قبل وكالة التصنيف العالمية «فيتش» عند «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة وكذلك تأكيد القدرة الذاتية (VR) عند «bb-» سلبي مع الخضوع للمراقبة، حيث قال بوخمسين «إن هذا يعتبر دليلا على التنفيذ المتسق لاستراتيجية البنك ومكانته القوية في السوق». وأضاف أن KIB قد حافظ على مستويات كافية فيما يتعلق بكفاية رأس المال، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال طبقا لمعايير (بازل 3) ما نسبته 17.4% في نهاية الربع الأول من العام 2023. وذكر بوخمسين: «نحن على ثقة تامة بتوجهات خطتنا الاستراتيجية المحدثة والشاملة التي ننتهجها، والتي تركز بشكل أساسي على الابتكار من أجل تحقيق النمو المستدام. وخلال الربع الأول، واصل KIB خطواته المتقدمة في تنفيذ استراتيجيته المرنة في سعيه إلى تقديم تجربة مصرفية مميزة، تواكب اتجاهات السوق الآخذة في التطور، وتحقق معدلات استجابة أعلى تتناسب مع تطلعات العملاء ومتطلباتهم المتنامية. وإضافة إلى ذلك، لم يتوقف KIB عن الاستثمار في بنيته التحتية الرقمية وتبني أحدث التقنيات المصرفية، كجزء من الجهود الرامية إلى بناء نموذج أعمال أكثر تقدما وتطورا، حيث أسفرت هذه الجهود عن إطلاق واعتماد حلول جديدة تشمل تقنيات رقمية مبتكرة تتماشى مع التغيرات السريعة والمتلاحقة في السوق المحلي والأسواق الإقليمية، على حد السواء».



برنامج المسؤولية المجتمعية



كما أشار بوخمسين إلى أن الربع الأول من عام 2023 شهد قفزة نوعية في برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي أطلقه KIB، تزامنا مع مبادرة -KIB The STADIUM - وهي أول مبادرة رياضية احترافية من نوعها في الكويت والمنطقة. كما لفت بوخمسين إلى التوسع الذي شهده البنك من خلال الإطلاق الرسمي لشركة «KIB مركز مبادر»، وهي الحاضنة والمسرع لأعمال الشركات الناشئة. وفي هذا الصدد، قال: «لقد وضعت مبادرة KIB The STADIUM معيارا جديدا للتميز في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاعين المصرفي والمالي، في حين يعتبر إطلاق شركة KIB مركز مبادر بداية حقبة جديدة لدعم وتمكين رواد الأعمال الطموحين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت».



زيادة رأس المال



وبخصوص خطة KIB لزيادة رأسمال البنك، فقد أعلن بوخمسين الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي وموافقة هيئة أسواق المال على طلب زيادة رأسمال البنك، وذلك من خلال طرح عدد 428 مليون سهم جديد، بعلاوة اصدار قيمتها 40 فلسا لكل سهم تضاف الى القيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس، وذلك تماشيا مع إستراتيجية KIB الطامحة لتحقيق المزيد من التطور والنمو، حيث سيستخدم البنك هذه الزيادة في رأس المال لتعزيز قاعدته الرأسمالية وتحسين قدرته التنافسية، وذلك من خلال دعم أنشطته التشغيلية وخدماته المصرفية بالإضافة الى تطوير نموذجه التشغيلي والاستثمار بشكل أكبر في بنيته التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي وزيادة حصته في السوق. وسيستمر KIB في إتمام كل الإجراءات المتعلقة بعملية إصدار الأسهم والاعلان عن مواعيد الاستحقاقات واستكمال الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة والجاري الإعلان عنها عبر منصة بورصة الكويت.



وفي ختام تصريحهما، أشاد كل من الجراح وبوخمسين بدور بنك الكويت المركزي الرقابي والاشرافي المتميز ومساندته الدائمة، كما شكرا هيئة أسواق المال على دورها الداعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت. كما أشادا بالجهود الحثيثة التي تبذلها كافة فرق العمل في KIB، ومساهمتها في تحقيق هذه النتائج، كما أعربا عن خالص تقديرهما لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، للدعم المستمر والتوجيه الحكيم، نحو مواصلة تعزيز مركز KIB المالي وتلبية كل المتطلبات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.