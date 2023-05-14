أعلنت شركة الدولي للتأمين التكافلي KIB Takaful، عن إعادة افتتاح الفرع الرئيسي للشركة بمنطقة شرق شارع أحمد الجابر، بحلته الجديدة لتقديم الخدمات التأمينية لأكبر قاعدة من العملاء، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة صالح الطراد وأعضاء مجلس الإدارة مشاري النشيط وجاسم العبدالهادي وعدد من قياديي وموظفي الشركة.



وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة صالح الطراد، على أن إعادة افتتاح الفرع الرئيسي تستهدف تقديم الخدمات لأكبر فئة من عملاء الشركة وبأعلى مستويات الجودة والدقة، مضيفا أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الشركة على خدمة عملائها الحاليين والتوسع باستقطاب عملاء جدد واستكمال لخطط الإدارة الاستراتيجية.



وأعرب الطراد عن سعادته بتطوير منشآت الشركة وأنشطتها تدريجيا والسعي لراحة العملاء والعاملين فيها، وتقديم برامج متميزة للتأمين سواء للمواطنين أو للمقيمين.



تعتبر شركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB Takaful» شركة مرخصة من قبل وحدة تنظيم التأمين في الكويت، وبدأت الشركة بتقديم برامج التأمين الطبي في فبراير من العام 2004 لتكون أول شركة متخصصة في الكويت بهذا المجال. ومن ثم عملت على تطوير الأنشطة تدريجيا، حيث تم إطلاق التأمين على الحياة في نوفمبر 2006، وتمت إضافة مجالات أخرى لخدمات التأمين بعد فترة وجيزة من ذلك، مثالا على ذلك، الممتلكات والحوادث والسيارات، والسفر.



وفي يونيو 2007، أضافت الشركة جميع أنواع منتجات التكافل تحت المسمى الجديد للشركة، شركة وربة للتأمين التكافلي. وقد تزامن هذا التوسع مع حصول الشركة على شهادة إدارة الجودة ISO 9001: 2000 كأول شركة تأمين تكافلي تحصل على هذه الشهادة في الكويت. كانت الجائزة بمنزلة اعتراف مهني بمستوى الأداء الاستثنائي للشركة وخدمة العملاء السريعة والدقيقة التي نتج عنها رضى العملاء وثقتهم. وفي عام 2008 تم اتخاذ قرار بأن الوقت قد حان لكي تحمل الشركة هويتها المستقلة في السوق، تحت مسمى شركة رتاج للتأمين التكافلي وفي العام 2019 قررت الشركة تغيير مسمى مجددا إلى شركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB Takaful» لتكون متماشية مع الهوية المؤسسية لأكبر مساهم لدينا وهو بنك الكويت الدولي (KIB).



وبصفتها شركة ذات مسؤولية مغلقة، تتعامل «KIB Takaful» بجميع أنواع أعمال التأمين التكافلي التي توفر الحماية للأفراد والشركات الصغيرة والمشاريع الصناعية الكبرى باعتبارها واحدة من شركات التأمين التكافلي الرائدة في الكويت.



وعلى مر السنين، مكنت جودة الخدمات الخاصة بشركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB Takaful» من إقامة علاقات مهنية قوية ومتينة مع المشتركين الأفراد إلى جانب مجموعة من المؤسسات المتوسطة والكبرى في الكويت. تكمن قوة شركة الدولي للتأمين التكافلي في الالتزام تجاه عملائها مصحوبا بالاعتقاد الراسخ بضرورة الحفاظ على أقصى مساهمة ممكنة في ازدهار الاقتصاد المحلي والإقليمي، حيث يقوم نشاطها الحالي والمستقبلي المنشود.