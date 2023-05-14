

أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله زيارة رسمية إلى كندا الصديقة.



وعقد وزير الخارجية في هذا الإطار جلسة مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية والتجارة والتنمية في كندا الصديقة ميلاني جولي تناولت مجمل أوجه العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة والأخذ بمجالات التعاون الثنائي لآفاق جديدة تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك والتعاون القائم بين الجانبين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وبحث سبل مواصلة الجهود المشتركة في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين. وقد نقل الشيخ سالم العبدالله في مستهل اللقاء أطيب تحيات قيادة وحكومة وشعب الكويت إلى كندا قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار لكندا وشعبها الصديق وعبر عن اعتزازه العميق بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وما توصلت إليه من ارتقاء ونماء في جميع الميادين مشيدا بما يشهده التعاون الثنائي بين الكويت وكندا من ازدهار وتقدم مستمر على كافة الأصعدة مثنيا على ما توصل إليه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من تميز في المجالات الإنسانية والتنموية.



وثمن وزير الخارجية الدور البارز الذي تقوم به كندا وقواتها العسكرية المسلحة المتواجدة في الكويت في حفظ أمن وسلامة الكويت ودول المنطقة.



ومن جانبها، قدمت وزيرة الخارجية الكندية شكر وامتنان بلادها لاستضافة الكويت للقوات الكندية المسلحة على أراضيها وللتسهيلات المقدرة التي توفرها حكومة الكويت في هذا السياق، كما أعربت عن إشادتها بمستوى التعاون العالي بين الكويت وكندا على كل المستويات وتطلعها لاستمرار نسق هذا التعاون المتين القائم بين البلدين الصديقين والارتقاء به إلى آفاق وأبعاد أوسع وأكثر شمولية. مشيدة بحكمة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبجهودها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة، معربة عن التقدير للجهود والمساعي الحثيثة التي تقدمها الكويت ومشاريعها الإنسانية ومساندتها لدعم التنمية والشعوب حول العالم.



وتوجت المباحثات الثنائية بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية مشاورات سياسية ثنائية بين وزارة الخارجية بالكويت ووزارة الخارجية والتجارة والتنمية في كندا تعكس مدى عزم البلدين الصديقين على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.