طارق سلطان: النتائج تعكس الأداء الجيد لشركاتنا الخاضعة للسيطرة.. ومساهمة استحواذات 2022 بالأرباح

نأخذ بعين الاعتبار التضخم المستمر والفائدة المرتفعة وتقلب العملة.. والحذر بشأن التوقعات الاقتصادية

نركز على القيمة الإستراتيجية والنمو والعوائد التي يمكن لهذه الاستثمارات تحقيقها لمساهمينا

متحمسون للتحول الإستراتيجي في «أجيليتي» منذ 2021.. ووضعها الحالي يسمح بمواصلة النمو والتطور





أعلنت شركة أجيليتي عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام 2023، والمنتهية في 31 مارس الماضي، محققة أرباحا بلغت 15.3 مليون دينار وبما يعادل 6 فلوس للسهم الواحد، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.



وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال العام بنسبة 78.1% لتصل إلى 60.4 مليون دينار، كما ارتفعت الإيرادات إلى 320.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 142.7%.



وبمقارنة المثل بالمثل، وباستثناء أداء كل من «مينزيز للطيران» و«HG Storage International»، اللتين تم الاستحواذ عليهما في أغسطس 2022، فقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 30% لتصل إلى 44 مليون دينار، ونمت الإيرادات بنسبة 17%.



أداء جيد بالربع الأول



وتعليقا على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق سلطان: «تعكس بيانات الربع الأول الأداء الجيد لشركاتنا الخاضعة للسيطرة، وساهمت اثنتان من أكبر استحواذاتنا في 2022 - مينزيز وHG Storage - في أرباحنا للمرة الأولى في الربع الأول من هذا العام».



وأوضح سلطان قائلا: «على الجانب الاستثماري، شهدت أسواق الأسهم تحسنا في الربع الأول، مما انعكس على قيمة استثماراتنا. ومع ذلك، فإننا نواصل النظر إلى ما هو أبعد من الحركة قصيرة الأجل في أسواق الأسهم، ونركز بدلا من ذلك على القيمة الاستراتيجية والنمو والعوائد التي يمكن أن تحققها هذه الاستثمارات لمساهمينا على المدى الطويل».



وتابع: «كما هو الحال لدى الشركات العالمية، فإننا نأخذ بعين الاعتبار التضخم المستمر وأسعار الفائدة المرتفعة وتقلب العملة وعوامل أخرى، ونعتبرها عوامل تفرض علينا الاستمرار بالحذر بشأن التوقعات الاقتصادية».



وأضاف، بالقول: «كما نراقب عن كثب قضية عقود الأراضي الكويتية. ومع ذلك، فإننا متحمسون للتحول الاستراتيجي الذي حدث في أجيليتي منذ عام 2021، ونعتقد بأن أجيليتي في وضع يسمح لها بمواصلة النمو والتطور وتعزيز القيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا بالتزامن مع تطورها».



الشركات الخاضعة للسيطرة



شركات أجيليتي الخاضعة للسيطرة هي الشركات التي تديرها أجيليتي والتي يتم إدراج أدائها المالي والإبلاغ عنه من خلال بيان الأرباح والخسائر الخاص بأجيليتي، وفي هذا السياق، قال سلطان: «خلال الربع الأول من العام 2023، حققت شركاتنا الخاضعة للسيطرة مجتمعة أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 56.8 مليون دينار وإيرادات بقيمة 320.5 مليون دينار، بزيادة 55% و142.5% على التوالي مقارنة بالربع الأول من العام 2022».



ويتم الإبلاغ عن أداء قطاع الشركات الخاضعة للسيطرة ضمن ثلاث مجموعات رئيسية وهي: خدمات الطيران، والخدمات اللوجستية للوقود، وشركات أخرى ومن ضمن هذه المجموعة شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية، شركة يوباك، وشركة جلوبال كليرينجهاوس سستمز وغيرها.



خدمات الطيران



بلغت إيرادات مينزيز للطيران 154.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 20.2 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق. تتضمن أرقام الربع الأول لهذا العام النتائج المجمعة لشركتي مينزيز - التي تم الاستحواذ عليها في الربع الثالث من عام 2022 - وشركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس). وقد نمت إيرادات أجيليتي لخدمات الطيران في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 816.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، الذي تضمن نتائج (ناس) فقط. هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء للكيان المندمج هو 13.1% اليوم. علما أن دمج مينزيز وناس قد أدى إلى إنشاء شركة عالمية ذات توسع جغرافي أكبر.



شهد الربع الأول من عام 2023 انتعاشا في أحجام الطيران مقارنة بالربع الأول من عام 2022، فقد نمت أحجام المناولة الأرضية وأحجام التزود بالوقود في الربع الأول من عام 2023، بينما انخفضت أحجام الشحن مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



الخدمات اللوجستية للوقود



نمت إيرادات ترايستار للربع الأول من هذا العام بنسبة 85.5% مقارنة بالربع الأول من العام 2022. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 29.2% في الربع الأول من العام 2023 مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قطاعي تخزين المشتقات النفطية وشحن الوقود البحري بعد تملك ترايستار في نهاية أغسطس 2022 حصة بلغت 51% في HG Storage International (الاسم المتداول - أكواريوس للطاقة). ويمكن أن يعزى نمو ترايستار إلى ضمها لـ HG Storage، وتجديد عقدين كبيرين طويلي الأجل لقوات حفظ السلام، الأمر الذي أدى إلى تسمية ترايستار «المورد الأول للأمم المتحدة» (وفقا لموقع مشتريات الأمم المتحدة). ولاتزال ترايستار تركز على تنمية وتعميق العلاقة من كبار عملائها وهي في وضع يمكنها من تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.



الأعمال الأخرى الخاضعة للسيطرة



خلال الربع الأول من العام 2023 سجلت هذه المجموعة أرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 23.3 مليون دينار وإيرادات بقيمة 82.2 مليون دينار، وزادت بنسبة 10.5% و%17.5 على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.



«أجيليتي للمجمعات اللوجستية».. 10.2% نمواً في الإيرادات



سجلت أجيليتي للمجمعات اللوجستية نموا في الإيرادات بنسبة 10.2% في الربع الأول من هذا العام. وقد كان أداء أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت جيدا، إلا أنها لاتزال تواجه تحديا في بعض عقود الأراضي المستأجرة من الحكومة الكويتية. أما بالنسبة للبلدان الأخرى التي تعمل فيها، فإن أجيليتي للمجمعات اللوجستية تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو من خلال تحسين عائدات المواقع الحالية التي تمتلكها، وتطوير مشاريع جديدة، والتطلع إلى الحصول على أراض إضافية، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.



«يوباك».. 13.7% زيادة في الإيرادات



سجلت شركة المشاريع المتحدة لخدمات الطيران (يوباك) زيادة في إيراداتها بنسبة 13.7% في الربع الأول من العام 2023. وتحققت الزيادة بشكل رئيسي بسبب انتعاش خدمات المطار ومواقف السيارات بعد إعادة فتح مطار الكويت الدولي ورفع قيود جائحة كورونا، وعودة موسم عطلات هلا فبراير، الأمر الذي رفع من أعداد المسافرين وحركة الرحلات الجوية. وتتوقع يوباك الاستفادة من الزيادات في الرحلات اليومية وعدد الركاب في عام 2023 وما بعده.



هذا، وتعتبر «يوباك» مستثمرا مشاركا في مجمع ريم مول التجاري في أبوظبي الذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار في جزيرة الريم. والذي تم افتتاحه رسميا للجمهور في فبراير 2023، مع حوالي 82 وحدة مؤجرة تمارس نشاطها حاليا. وتتوقع «يوباك» فرص عمل إضافية من قبل المزيد من المستأجرين خلال الأشهر القادمة. ويعد مجمع ريم مول موطنا لأول نظام بيئي متكامل متعدد القنوات للبيع بالتجزئة في المنطقة مزود بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية ولوجستية. فهو يجمع بين جميع خدمات المستهلكين والتجزئة لضمان تجربة عملاء سلسة.

«جلوبال كليرينجهاوس سستمز».. 12.1% ارتفاعاً بالإيرادات



نمت إيرادات شركة جلوبال كليرينجهاوس سستمز في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. وتركز الشركة على الكفاءة المثلى في تقديم خدماتها إلى العملاء.



1.6 مليار دينار استثمارات «أجيليتي» بشركات مدرجة وغير مدرجة





تمتلك أجيليتي حصص أقلية غير خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة، بالنسبة للربع الأول من العام 2023، بلغت القيمة الدفترية لهذه الحصص 1.6 مليار دينار تقريبا ما يعادل قيمة هذه الاستثمارات في الربع الأول من العام 2022. وفي هذا السياق، قال سلطان: «لقد شهدنا تحسنا نسبيا في أسواق الأسهم العالمية، الأمر الذي انعكس على قيمة الاستثمارات. بالرغم من ذلك، وكمستثمر طويل الأجل، تركز أجيليتي على الاستثمار في القطاعات التي تعتقد أنها ستعزز القيمة، وفي الشركات ذات الإدارة القوية التي أظهرت مقدرتها على توليد القيمة». ونظرا لاستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق وأهمية حصة DSV لأجيليتي، فقد دخلت أجيليتي في اتفاقية تحوط ممولة لسنوات متعددة مع مجموعة من البنوك لحماية قيمة الاستثمار والقيمة للمساهمين.