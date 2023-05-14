إصدار السندات ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية التي بدأتها الشركة منذ عام 2017



أعلن كل من شركة مركز سلطان للمواد الغذائية «سلطان» (المصدر)، والمركز المالي الكويتي «المركز» (مستشار هيكلة ومدير إصدار) عن نجاح إتمام أول إصدار لسندات قابلة للتحويل ومقومة بالدينار الكويتي بقيمة اسمية بلغت 9.65 ملايين دينار لمدة 10 سنوات.



وقد تم ذلك من خلال اكتتاب عبر الطرح الخاص بسعر فائدة إجمالي ثابت قدره 8.0% سنويا، يتم دفع جزء منه نقدا والباقي آجلا على أساس نصف سنوي. ويملك حملة السندات حق التحويل الاختياري خلال السنوات الخمس الأولى من عمر السندات، إلى أسهم عادية في رأسمال الجهة المصدرة (سلطان).



ويأتي إصدار هذه السندات ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية التي بدأتها «سلطان» منذ عام 2017، على أن يستخدم صافي عائدات إصدار السندات لأغراض الشركة العامة.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «مركز سلطان» خديجة أوبلا: «يشكل إصدار السندات القابلة للتحويل منعطفا مهما وفريدا في مسيرة الشركة، حيث سيسهم نجاحنا في هذه الخطوة في النهوض بمستقبل الشركة، كما سيدعم مساعينا لتعزيز أدائها المالي والمضي قدما في خططنا التطورية المختلفة». ويؤكد إصدار هذه السندات المكانة المتميزة للسوق المالي الكويتي كوجهة استثمار توفر فرصا مبتكرة وجاذبة للمصدرين والمستثمرين على حد سواء».



بدوره، قال المدير المالي لمركز سلطان هيثم شلبى: «نحن سعداء بالتعامل مع «المركز»، حيث أثمر هذا التعاون المشترك استكمال إصدار السندات بكفاءة في الوقت المناسب وبشروط عادلة لجميع الأطراف ذات العلاقة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي علي خليل: «من منطلق دورنا كمستشار الهيكلة ومدير الإصدار الوحيد، فإننا نفتخر بأن يرتبط اسم «المركز» بإصدار أول سندات قابلة للتحويل مقومة بالدينار الكويتي في الكويت. ولقد ساهمت مكانة شركة «سلطان» كإحدى الشركات البارزة والعريقة في قطاع المنتجات الغذائية بالكويت في نجاح هذا الإصدار».



وعبر خليل عن امتنانه لهيئة أسواق المال على دعمها وتعاونها المستمر في إطلاق منتجات استثمارية جديدة ومبتكرة وتطوير سوق المال في الكويت.



من جهتها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لإدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال والدخل الثابت) في شركة المركز رشا عثمان: «يمثل إصدار السندات الجديدة تعزيزا لقدراتنا على هيكلة منتجات مبتكرة. كما أنه إضافة قيمة لسجلنا الحافل بالصفقات الكبرى وغير التقليدية الناجحة، التي مكنت عملاءنا من الشركات في عدة قطاعات من تحقيق متطلباتهم المالية. فبالإضافة إلى هيكلة أول سندات قابلة للتحويل مقومة بالدينار الكويتي، اشتمل السجل الحافل لـ«المركز» على هيكلة أول سندات مضمونة بمشاريع بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) في الكويت، وأول صكوك لشركة كويتية، وكذلك أول سندات ذات عائد مرتفع في الكويت. وما من شك أن فريق عملنا المتخصص في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والذي يتمتع بالخبرات والمعرفة والقدرات الاحترافية في تنفيذ الصفقات، هو العامل الأول الذي يمكننا من الاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا من لاعبي سوق المال أو الشركات أو المستثمرين».