

مبارك الخالدي - يحيى حميدان



أنصفت بطولة دوري زين للدرجة الأولى فريقا الشباب وخيطان، حيث استحقا عن جدارة واستحقاق انتزاع بطاقتي التأهل إلى دوري «الأضواء» الموسم المقبل، كما أثبتت المسابقة قدرة المدرب الوطني على تحقيق الإنجازات متى ما أتيحت له الفرصة كاملة، فكان إنجازا مستحقا للمدربين الوطنيين عيد سابج وإبراهيم عبيد.



ورغم مشوار البطولة الطويل والذي استمر لـ 20 جولة فقد كان المستوى الفني ضعيفا لانحصار المنافسة بين فريقي الشباب واليرموك قبل انضمام خيطان لهما في الأمتار الأخيرة. وفي المجمل، كانت انطلاقة «أبناء الأحمدي» سريعة وتوج مجهوده بتحقيق 12 انتصارا من 16 مباراة مقابل تعادلين وخسارتين، وامتلك أفضل خط هجوم بأحرازه 35 هدفا فيما دخل مرماه 19 هدفا وساهم عامل الخبرة للاعبين والاستقرار الفني والإداري في عودة الفريق سريعا إلى الدوري الممتاز بعد قرار مجلس الإدارة التوجه إلى معسكر خارجي أقيم في مصر كانت نتائجه ملموسة على المردود الفني للفريق بقيادة الوطني عيد سابج الذي قال بعد التتويج: «مبروك للشباب حصوله على لقب بطل دوري الدرجة الأولى، وأشكر مجلس إدارة النادي والجهاز الإداري والطبي، وشكر خاص للاعبين الأبطال»، لافتا إلى الدور الكبير لرئيس الجهاز عضو مجلس الإدارة جابر الزنكي.



وبموازاة ذلك، استحق خيطان التواجد مع الكبار الموسم المقبل، ويحسب لمجلس الإدارة القرار الجريء في الاعتماد على المدرب الوطني إبراهيم عبيد قبل الربع الأخير من المسابقة بجولات قليلة وتحديدا في نوفمبر الماضي، حيث نجح عبيد مع أبنائه اللاعبين وبدعم مجلس الإدارة واللاعبين السابقين في العودة من بعيد وتحقيق سلسلة متتالية من الانتصارات ساهمت في عودة الروح وانتزاع البطاقة الثانية من اليرموك الذي كان قريبا منها لكنه فرط في فرصته في اللحظات الأخيرة أمام إصرار أبناء خيطان في المباراة المصيرية التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة وانتهت بفوز خيطان بهدف نظيف في الثواني الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، وبالتالي بات على خيطان طي صفحة التأهل والتفكير في إعادة ترتيب أوراق الفريق استعدادا لخوض منافسات دوري «الأضواء» التي تختلف كليا عن دوري «المظاليم».



وأخيرا، ومما يؤسف له غياب فريقي برقان والصليبخات عن البطولة وابتعادهما مبكرا عن سباق التأهل، إذ كانت مشاركتهما دون بصمة، وعليه فإن الفريقين يحتاجان إلى الكثير والكثير من العمل للعودة إلى المنافسة من جديد الموسم المقبل.



روح وعزيمة



إلى ذلك، أكد مدرب خيطان إبراهيم عبيد، أن ثقته العالية في لاعبيه لم تأت من فراغ، ولكن بفضل عزيمتهم وروحهم العالية في حجز المركز الثاني في دوري «زين» للدرجة الأولى في جولته الـ 20 والأخيرة والتأهل إلى دوري «الأضواء» الموسم المقبل.



وقال عبيد إن «الأحمر والأسود» كان لديه حافز كبير للفوز على الشباب في ختام المسابقة، ذلك أن الفوز وحده هو الذي ينقل الفريق إلى الدوري الممتاز، لذلك دخلنا المباراة برغبة عالية لتحقيق الانتصار على الرغم من مواجهتنا لبطل دوري الدرجة الأولي والذي ضمن بطاقة التأهل الأولى قبل أسابيع من ختام المسابقة، والذي خاض اللقاء الأخير بكامل عناصره الأساسية.



وأكد عبيد أنه سيتم عقد اجتماع بين الجهازين الإداري والفني لخيطان في الفترة المقبلة لوضع خطة إعداد الفريق الأول للموسم المقبل والذي سيكون صعبا، حيث لا نريد أن نكون لقمة سائغة لأي منافس.