أسدل الستار على منافسات بطولة العالم للغوص الحر التي استضافتها الكويت على مجمع عبدالله الدخيل الأولمبي بنادي كاظمة خلال الفترة من 7 إلى 13 الجاري تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وإشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية. وترك أبطال الكويت بصمتهم في اليوم الختامي للبطولة بعدما كسر حمد الكندري الرقم الوطني في مسابقة «الغوص الحر الحركي مع الزعانف الأحادية» برقم وصل إلى 200 متر، وهو إنجاز كبير يسجل له وللكويت، وفي المسابقة نفسها للسيدات كسرت علياء السالم الرقم الوطني أيضا بعدما وصلت إلى 125.10 مترا. وقد حصل فلاديمير اموروسلوف على ذهبية فئة العمومي رجال، وجاء الكوبي ليماي الفاريز ثانيا وحل اليوناني اريس ايوانيديس ثالثا، فيما حققت السعودية أمل الشكل إنجازا مميزا بحصد برونزية مسابقة النساء عمومي التي حصدت ذهبيتها الصربية ناتاشا بوسكوفيتش، فيما حصدت الألمانية ويسمان بريجيت الفضية.



وحققت البطولة النجاح المأمول فنيا وتنظيميا، ونال الاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ إشادة رئيسة الاتحاد الدولي انا ارزانوفا والوفد المرافق لها، وكذلك الوفود المشاركة بالتنظيم والمنافسات، حيث لم تشهد البطولة ملاحظات أو شكاوى، رغم مشاركة 44 دولة مثلهم 350 لاعبا، وهو العدد الأكبر من المنتخبات واللاعبين الذي يشارك في بطولة بالكويت.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحاد ونادي الغوص والإنقاذ الكويتي م.طلال السرحان، أن إشادة الوفود المشاركة ومسؤولي الاتحاد الدولي والتأكيد على أن الكويت نظمت البطولة الأفضل في العالم، أمر يدعو إلى الفخر، وأن الجهود التي بذلت منذ عام ونصف العام لتنظيمها أتت بثمارها.



ولفت إلى أن بطولة العالم شهدت تحطيم العديد من الأرقام العالمية، إلى جانب تحقيق المتسابقين الكويتيين أرقاما وطنية جديدة، فضلا عن تألق المنتخبات العربية والخليجية، حيث ظفر المنتخبان الكويتي والسعودي بميداليتين، معربا عن سعادته بالميدالية البرونزية التي اقتنصتها د.مي البدر، التي جاءت عن جدارة واستحقاق شديدين.