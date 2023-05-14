

منصور السلطان



لليوم الثالث على التوالي، تعمل مطارات الكويت الأربعة بنظام تطبيق المنظومة المركزية المتكاملة للسمات «البيومترية» على جميع المسافرين المغادرين والقادمين من المواطنين والمقيمين من جميع الفئات العمرية بنظام ومن دون حدوث إرباك او ازدحام، وذلك بفضل الخطة التي وضعت من قبل الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي، والتي يشرف عليها مديرعام الإدارة العامة لأمن المطار العميد عيسى الفيلكاوي، حيث تم تطبيق النظام على آلاف المسافرين من دون حدوث أي خلل او مشكلة.



«الأنباء» رصدت عملية تطبيق النظام على المسافرين القادمين والمغادرين من خلال تطبيق بصمات أصابع اليد «العشرية» وبصمة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني في المطارات الأربعة، حيث جرت التجربة الأولى بنجاح على المسافرين بكل نظام ودون حدوث أي ازدحام او خلل، ولم تتجاوز عملية تطبيق النظام على المسافر اكثر من 40 ثانية.



من جانبه، أكد مصدر أمني أن المشروع يتضمن إنشاء بنك معلومات تتوافر فيه بيانات خاصة لجميع من يدخل ويخرج من الكويت، كما انه يسهل آلية الإجراءات من خلال القراءة الآلية لوثائق السفر والتحقق من صحتها وعدم تزويرها والتدقيق في السمات الأمنية بها لضبط حالات التزوير والتحقق من قوائم الممنوعين من السفر والأشخاص المطلوبين.



وبين المصدر أن جميع الموظفين عملوا على تطبيق النظام حسب الخطة المرسومة لهم من خلال استقبال المسافرين القادمين والمغادرين وأخذ بصمة الوجه مع العين واليد العشرية والتوقيع الالكتروني دون اخطاء وخلال فترة زمنية وجيزة.



وأوضح المصدر ان جميع مطارات الكويت الاربعة مزودة بأجهزة متطورة وسيخضع خلالها جميع المسافرين لبصمة الوجه واليد والعين. هذا، وقد تم تمت التجربة بنجاح كبير في المطارات، مما يدل على الوعي لدى المواطنين والمقيمين، مؤكدا ان وزارة الداخلية ستقوم قريبا بتوفير المزيد من العناصر الأمنية المدربة للعمل على هذه الاجهزة، وذلك لتسهيل إجراءات المسافرين والحد من عمليات تزوير الجوازات.