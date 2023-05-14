

منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي فجر أول من أمس مواطنا في العقد الثالث من عمره، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه على طريق النويصيب بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة وزجاجة خمر مستوردة وأدوات تعاط. ووفق مصدر لـ «الأنباء»، فإن رجلي دورية إسناد مديرية أمن الأحمدي أوقفا سيارة أميركية لا تحمل لوحة لتحرير مخالفة، ليتبين أن قائدها بحالة تعاط شديدة، ولدى الاستعلام عنه تبين أنه من أرباب السوابق، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على مواد مخدرة (شبو) وزجاجة خمر مستوردة وأدوات للتعاطي.