دارت معارك ضارية امس في الخرطوم، فيما يجوب مقاتلون الشوارع دون مؤشرات تذكر على التزام الطرفين المتحاربين في السودان باتفاق لحماية المدنيين قبيل محادثات وقف إطلاق النار المقرر استئنافها في السعودية اليوم.



وهز القتال الخرطوم والمناطق المجاورة وكذلك مدينة الجنينة في منطقة دارفور منذ أن وافق الجيش وقوات الدعم السريع على «إعلان مبادئ» يوم الخميس.



وقال هاني أحمد (28 عاما‭‭‭‭(‬‬‬‬ احد سكان الخرطوم «كان الوضع أسوأ بكثير صباحا مقارنة مع اليومين الماضيين. يمكنك سماع صوت الدبابات وقوات الدعم السريع وهي تجوب الشوارع بوضوح أكثر مما اعتدنا عليه».



في غضون ذلك، قالت سلطة الطيران المدني السودانية في بيان امس إن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقا أمام حركة الطيران حتى 31 مايو الجاري، باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء.



واستمر القتال بين الجانبين رغم اتفاقات الهدنة السابقة ولم يبد أي منهما أي علامة على استعداده لتقديم تنازلات. وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع وعدت بالالتزام باتفاق الخميس، لم يعلق الجيش بشأنه بعد.



ولا يبدو أن أيا من الجانبين قادر على تحقيق نصر سريع، إذ تتمركز قوات الدعم السريع في الأحياء السكنية بأنحاء العاصمة بينما تمكن الجيش من استدعاء القوة الجوية.



وقال أحمد «لا نرى سوى (مقاتلات) الجيش في السماء ولكن فيما يتعلق بالاتصال المباشر لا نرى سوى قوات الدعم السريع. إنهم الموجودون على الأرض».