

في مبادرة هي الأولى في إطار توجه لتعاون توعوي مشترك بين هيئة أسواق المال ووزارة الداخلية تجري جهود الإعداد له بين الطرفين حاليا ومن المنتظر أن يفضي لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بينهما بهدف تنسيق جهودهما في المجالات الإعلامية التوعوية عموما، وتلك المتصلة بقضايا الأمن السيبراني والاحتيال المالي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة خاصة.



وقد عقدت الحلقة النقاشية في مقر الهيئة الأسبوع الماضي، وتم تقديمها من قبل ممثلين عن كل من مكتب التوعية في الهيئة وإدارتي الأمن السيبراني وغسيل الأموال لدى وزارة الداخلية، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوحدات التنظيمية في الهيئة المعنيين بموضوعها.



وتندرج الحلقة النقاشية في إطار جهود أسواق المال ووزارة الداخلية للحد من ظاهرة الانتشار المتزايد لحالات الاحتيال المالي والاختراقات السيبرانية المتكررة استغلالا للتطورات التقنية المتسارعة لاسيما في مجال الاتصالات والاستخدام واسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي لإغراق المواطنين والمقيمين بكم هائل من الإعلانات المضللة ودعوات الاستثمار المزيفة، وروابط محملة ببرمجيات ضارة تسهل الاختراقات السيبرانية. تلك الممارسات استلزمت تنفيذ حملات وبرامج توعوية من الطرفين وصولا إلى جهود مشتركة بينهما تمثل الحلقة النقاشية بوصفها المبادرة الأولى في إطارها كما أسلفنا.



وقد تناولت الورشة موضوعها عبر محاور عدة، بدأتها بـ:



٭ المقدمة عن الفضاء السيبراني وأهميته.



٭ أمن الأفراد السيبراني.



٭ مخاطر تواجه الأفراد في القضاء السيبراني.



٭ أمن المؤسسات السيبراني.



٭ مخاطر تواجه المؤسسات في القضاء السيبراني.



٭ الخلاصة.



٭ إدارة المخاطر السيبرانية.



٭ إيضاح الهندسة الاجتماعية.



٭ أنواع التحايل الإلكتروني وطرق الوقاية منه.



هذا، وكانت هيئة أسواق المال وانطلاقا من دورها في توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته، قد كثفت جهودها التوعوية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة لتوعية عامة الجمهور بمخاطر ممارسات الاحتيال المالي المتزايدة، ودعوتهم لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر إزاء تلك الممارسات، كقيام أشخاص وشركات وهمية أو مجهولة وجهات غير مرخصة باستخدام وسائل الاتصال المتاحة لاسيما المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وغيرها للترويج لخدمات استشارية والإعلان عن منتجات استثمارية ومالية مشبوهة وعالية المخاطر دون الحصول على التراخيص اللازمة أو خضوعها لرقابة جهات رسمية، ونشر إعلانات زائفة، ودعوات مضللة للاستثمار بمجالاته المختلفة، ووعود خادعة بدخول إضافية مغرية وعوائد مذهلة وأرباح سريعة خلال أوقات قياسية.