

يعقوب العوضي



يشهد مقر اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم انتخابات مجلس الإدارة للدورة 2023-2027 وأيضا اعتماد التقريرين الإداري والمالي للسنة المالية المنتهية 31 مارس الماضي وترشح 11 مرشحا، حيث تقدم رئيس الاتحادين المحلي والعربي الحالي د.عبدالهادي الشبيب (الساحل) لمنصب الرئاسة، فيما تقدم عبدالله الغرير (كاظمة) لأمانة السر، ناصر العنزي (الجهراء) لمنصب نائب الرئيس، طلال عدواني (برقان) لمنصب أمين الصندوق، حمود البذالي (الصليبخات) لمنصب أمين الصندوق المساعد، نايف الخميلي (التضامن) لمنصب أمين السر المساعد، طارق العريفي (الكويت)، جاسم الفيلكاوي (الشباب)، مالك العنزي (الفحيحيل)، فهد المطيري (النصر) وأحمد الفيلكاوي (اليرموك).



وفي إطار متصل، يفتتح فريق الطائرة الأول في نادي الكويت مشواره في البطولة الآسيوية بمواجهة سبرينغ من هونغ كونغ في الـ 7:00 مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي للمجموعة الرابعة في البطولة ويلعب مع الشرطة القطري في الـ 4:00 عصر غد.