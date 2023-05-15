دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالمنطقة الشمالية حملات واسعة في محافظتي الفروانية والعاصمة تخللها تنفيذ 21 محضر ضبط وإثبات حالة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، انه تم خلال الحملات قطع التيار عن عشرات الورش المخالفة بالإضافة الى قطع المياه عن الجهات المذكورة في البلاغات حول هدر المياه في بعض المناطق، مؤكدا عدم استثناء أي تعديات على الشبكتين الكهربائية والمائية خاصة مع اقتراب موسم الذروة للحفاظ على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الشبكات.



وأضاف الشمري أن الفريق قام الشهر الجاري بتوزيع 200 إنذار شفهي وملصق تحذيري لوقف الهدر والتعديات على الشبكة، كما تم قطع خدمة المياه والكهرباء عن عدد من المخالفين ذوي المخالفات الجسيمة كسرقة التيار والتمديدات المباشرة وغيرها، مؤكدا عدم التهاون مع المخالفات، وداعيا أصحاب العقارات التي تؤجر للعزاب في السكن الخاص بضرورة اخلائها قبل وصول أعضاء الفرق التفتيشية خلال الأيام المقبلة، حيث ستنفذ حملة واسعة عليها في مختلف المحافظات وفقا للبلاغات التي وردت للجنة المعنية.