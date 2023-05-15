أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أمس إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان تعد السابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.



وأعرب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر خالد الزيد في تصريح لـ «كونا» عن أمله بأن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب السوداني، مؤكدا أن الجمعية تعمل على تكثيف جهودها لتقديم المساعدة والعون للمتضررين هناك.



وأكد الزيد استمرار المساعدات الإنسانية عبر الجسر الجوي، مشيرا إلى أن الكويت من أولى الدول التي أولت اهتماما للظروف الراهنة في السودان واستجابت على الفور للواجب الإنساني عبر تقديم كل أوجه المساعدة والدعم، لافتا الى أن العمل الإنساني الكويتي يأتي انطلاقا مــن حرص القيادة العليا على دعم الأعمال الإنسانيـة والتزامهــــا بالاتفاقيات الدوليـــــة والمعايير الإنسانية في تقديم كل أنواع المساعدات للمنكوبين والمتضررين حول العالم.