المبادرة الأولى من نوعها وضمت 39 متطوعاً بينهم 15 طفلاً ونظمت بعد بلاغ بوجود نفايات بالحديقة



حنان عبدالمعبود



نظّمت مدينة الدسمة الصحية حملة نظافة في حديقة الدسمة بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى دعم من وزارة الداخلية وعدد من الجهات الخاصة والتطوعية.



وعلى هامش الحملة، أشادت رئيسة مكتب مدينة الدسمة الصحية الصيدلانية هدى القلاف بالحضور الحاشد من المتطوعين، مبينة أن هذه مبادرة «الدسمة تستاهل» هي أول مبادرة للنظافة ينظمها مكتب مدينة الدسمة الصحية.



وقالت القلاف إن المدن الصحية تسعى باستمرار لتوفير بيئة طبيعية، صحية، اجتماعية، تدعم المجتمع وتوفر الأنشطة التي تقرب ما بين إفراد المجتمع، وتعمل على تعريفهم على موارد وإمكانيات مجتمعهم وتطوير استغلالها بشكل جيد.



كما أوضحت أن منطقة الدسمة تم تسجيلها في مبادرة المدن الصحة في يناير 2022 وقد اتخذت شكل الهيكل التنظيمي لها في ديسمبر من العام نفسه، حيث بدأ العمل بشكل متواضع إلى أن تم وضع الخطوط العريضة للأهداف والانطلاق.



وأشارت إلى أن المبادرة الأولى للنظافة جاءت بعد بلاغ بوجود نفايات في حديقة الدسمة قطعة 3، حيث تواصلت مع الجهات الرسمية والتي تعاملت مع البلاغ بتنظيف المخلفات ولكن فكرة تنظيم حملة للنظافة كانت أفضل للتوعية بأهمية الحفاظ على جمال البيئة.



وقالت القلاف: حملتنا «الدسمة تستاهل» عملنا على تنظيمها لمدة 10 أيام وقد جاءت متزامنة مع حملة بلدية الكويت للنظافة «ديرتنا تستاهل»، وكان الدعم والتنظيم من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية التي كانت دائما عونا لتسهيل هذه الأمور داخل الحديقة التي تتبعها إداريا، لافتة الى أن تنظيم الحملة تمت بمشاركة 39 متطوعا من منطقة الدسمة منهم 15 طفلا.



وأكدت أن هذا العمل خلق شراكات مجتمعية ناجحة، لافتة إلى أن بوستر الدعوة كان يحمل شعار مدينة الدسمة الصحية ويتوسط شعار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشعار بلدية الكويت، مما منح ثقة للمجتمع والذي تقدم بدوره للمساعدة والمساهمة، مشيرة الى أن المشاركات باتت من جميع القطاعات حكومية، وخاصة، وفردية، تتسابق جميعها لتكون عضوا مشاركا بالحملة.



واختتمت: انه من خلال حملة النظافة اردنا أن نفعل أيضا حملة صغيرة وهي حملة نظافة الأيدي والتي يتم الاحتفال بها في شهر مايو، حيث تم توزيع المعقمات على الحضور والتحدث عن كيفية تنظيف وتعقيم الأيدي.



من جانبه، قال رئيس قسم بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية رئيس قسم محافظة العاصمة، م.فاضل عبدالمجيد حسين إن أنشطة تنظيف حديقة الدسمة تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين للمحافظة على المزروعات والمسطحات الخضراء، لافتا إلى أن شعار الحملة «الدسمة تستاهل» مستوحى من الشعار الأكبر وهو «الكويت بأكملها تستاهل» بحكم أننا في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نقوم بدورنا بصيانة وتجميل المناطق في الكويت.



بدوره، أكد نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية م.غانم عبدالوهاب السند ان عملية المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني هي ركيزة تطور المجتمع، مضيفا ان أنشطة الحملة التطوعية شهدت تعاونا من أهالي منطقة الدسمة إضافة إلى وضع لبنة التعاون بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والفرق التطوعية في المنطقة.



وقال: «لدينا أنشطة أخرى في مناطق أخرى بالإضافة إلى الأنشطة السابقة المشتركة مع منطقة الدسمة، والتي تتوج بأنشطة اليوم مع الأبناء من الطلبة والأطفال الذين يشكلون لبنة للمستقبل، حيث غرس هذه الأمور التوعوية المهمة للبيئة ستكون ركيزة أساسية من ثقافتهم.