

رعى البنك الأهلي الكويتي بلاتينيا نهائي بطولة كأس سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، التي جمعت بين ناديي الكويت وكاظمة على ستاد جابر الأحمد الدولي بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وانتهت بفوز الكويت بثلاثة أهداف دون مقابل.



ومثل البنك الأهلي الكويتي في المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا الرئيس التنفيذي للكويت لؤي مقامس الذي قدم التهنئة للفريق الفائز بمناسبة حصوله على الكأس الأغلى على قلوب لاعبي كرة القدم في البلاد، وبهذه المناسبة، قال رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي صقر آل بن علي: «رعاية نهائي بطولة كأس سمو الأمير 2023 تعكس الاهتمام الكبير الذي نوليه لدعم الرياضة المحلية، وعلى رأسها بطولات كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة بين أوساط جميع أفراد المجتمع الكويتي».



وأفاد آل بن علي: «كرة القدم تحظى بأهمية كبيرة بين أوساط جميع أفراد المجتمع الكويتي ونفخر برعاية المواهب المحلية وإظهار مهاراتهم العالية خلال المنافسات المتنوعة التي يشاركون فيها، ونعتبر أن كرة القدم ليست مجرد رياضة بل عبارة عن ثقافة متجذرة في صفوف جميع أفراد المجتمع الكويتي». وتابع: «رعايتنا للمباراة النهائية لكأس سمو الأمير تعكس حرص البنك على دعم المساعي العديدة التي تسهم في تحقيق الرفاهية واتباع نمط الحياة الصحي ونشر الأجواء الإيجابية بين أفراد المجتمع المحلي».



وأضاف آل بن علي: «نفخر بمشاركتنا في انجاح المباراة والمساهمة التي تعكس استمرارنا في المسؤولية الاجتماعية في تنمية الشباب وتطوير الرياضة في الكويت، وإنجاح الفعاليات المتنوعة التي تشهدها الدولة، ونسهم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية البطولات الرياضية على مدار العام خصوصا كرة القدم».



وأوضح أن رعاية بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم تأتي في ظل الشراكة الوثيقة التي تجمع البنك الأهلي الكويتي مع اتحاد كرة القدم، مشيدا بجهود الاتحاد، وآملا استمرار التعاون بين الجانبين في الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور البنك بمجال المسؤولية الاجتماعية، التي تشكل الرياضة واحدة من أبرز محاورها.