

أعلن رئيس نادي البولينغ ورئيس الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة الشيخ طلال المحمد، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اعتمد استضافة الكويت لبطولة العالم للعبة 2023 المقررة خلال الفترة من 3 إلى 18 أكتوبر المقبل.



وقال المحمد إن أعضاء المكتب اطلعوا في الاجتماع الذي عقد في الكويت الأسبوع الماضي على الاستعدادات الجادة التي يقوم بها النادي لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، مضيفا ان الجانب الكويتي تعهد في الاجتماع بتنفيذ متطلبات الاستضافة المحددة من الاتحاد الدولي للعبة لاسيما على مستوى المنشآت والإقامة والأمور اللوجيستية الأخرى بما يلبي اللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الاتحاد لتنظيم هذه البطولة الأكبر عالميا. وأكد أن النادي سيعمل على إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي سيشهد مشاركة أميز لاعبي العالم من مختلف الدول على غرار نجاحه في تنظيم البطولة الآسيوية الـ 25 التي جرت في الكويت قبل 4 أعوام، موضحا أن النادي سيتعاون مع كل جهات الدولة ذات الصلة لإظهار البطولة بالمظهر اللائق، ومبديا ثقته في أنها ستسخر كل الإمكانيات وتذلل كل العقبات لتحقيق هذا الهدف.



وبين أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبولينغ ستعقد اجتماعا لها في الكويت 6 أكتوبر المقبل على هامش البطولة لانتخاب مجلس إدارة جديد، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي وافق في الاجتماع على استضافة كولومبيا لبطولة العالم للعبة (فوق 50 سنة) و(فوق 60 سنة) خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.