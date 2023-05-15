

شهد ختام بطولة الاكواثلون الدولية التي نظمها النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون بحضور نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية بشار عبدالله ورئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري وأعضاء مجلس الإدارة مساء الجمعة منافسات قوية على شاطئ المارينا، اذ حقق المصري مهند الشافعي المركز الأول في الترتيب العام للرجال، كما حلت المصرية ملك إسماعيل بالمركز الأول لفئة الترتيب العام للسيدات والكويتية نجلاء الجريوي ثانية.



وقد حققت الكويت مراكز متقدمة في البطولة، حيث احتل حمد الخالدي المركز الثالث بفئة الخليجيين (رجال)، وفي فئة الخليجيين (سيدات) سيطرت الكويت على المراكز الأولى، إذ حلت أولا نجلاء الجريوي ولولوة الرفاعي ثانية وفاطمة الغانم ثالثة، وفي الفئات العمرية من 15-19عاما (سيدات) حلت لولوة الرفاعي ثانية، وفي فئة عمر من 20-29 سيطرت لاعبات الكويت على المراكز الثلاثة الأولى، إذ حلت أولا فاطمة الغانم وهدى الصالح ثانية وفي الملا ثالثة، وفي العمر من 30-39 حققت اللقب نورة البراك.



وفي الفئات العمرية (رجال) من 15-19 عاما جاء عمر الشيباني ثالثا، وفي عمر من 20-29 عاما حل علي الدشتي ثالثا، وفي العمر من 30-39 عاما حقق يوسف دشتي وسعد فرج المركزين الأول والثاني، وبعمر من 40-49 عاما حل يعقوب الرشيدي ثانيا وصالح الدويسان ثالثا، وأخيرا في فئة فوق 50 عاما حل محمد الحمد وصيفا.



من جانبه، بارك رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري للاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى بختام بطولة «الاكواثلون» الدولية.