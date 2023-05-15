بحثت الهيئة العامة للبيئة مع وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية أمس سبل التعاون البيئي في مختلف المجالات وتعزيز تبادل الخبرات في مجال حماية وإدارة البيئة.



وأكد مدير إدارة المخلفات في الهيئة عبدالله العتيبي لـ «كونا» أن الكويت تعمل على تعزيز التعاون البيئي مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبلنا الوفد القطري لتبادل الخبرات في المجالات البيئية من خلال زيارة المختبرات والتعرف على قانون حماية البيئة.



وأضاف العتيبي أن الكويت وقّعت على اتفاقيات بيئية مهمة تؤكد التزامها الدولي في تنفيذ كل المعاهدات، مشيرا إلى أن الزيارات وتبادل الخبرات مع دول مجلس التعاون تأتي في سبيل إيجاد الحلول لكافة القضايا والمشاكل البيئية المشتركة.