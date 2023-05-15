

حقق الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الثالث عالميا، أخيرا فوزه الأول في دورة روما للماسترز للتنس من رابع مشاركة، بفوزه في الدور الثاني الأحد على الفنلندي إيميل روسوفوري، فيما عبرت المصنفة أولى وحاملة اللقب في آخر عامين الپولندية إيغا شفيونتيك من دون عناء الى ثمن النهائي.



ومع إعفاء المصنفين الـ 32 الأوائل من الدور الأول، خاض مدفيديف مباراته الأولى في العاصمة الإيطالية وتغلب على روسوفوري 6-4، 6-2 ليحقق أول فوز له على الإطلاق في روما في رابع مشاركة له.



وقال بعد المباراة: «أنا سعيد لفوزي الأول أخيرا هنا في روما. أريد فقط الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. الأرضية ليست سهلة بالنسبة لي ولكن هذا الموسم ألعب جيدا، لقد تفوقت على منافسين أقوياء، أشعر بحال جيدة». ولدى السيدات، لم تواجه شفيونتيك المرشحة بقوة للدفاع عن لقبها أي مشكلة في تجاوز الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-2، 6-0 لتبلغ ثمن النهائي. وتلعب فوندروتشوفا (70 عالميا) في ثمن النهائي مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة عالميا أو الروسية أنا كالينسكايا.