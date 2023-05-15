

توصل الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام وباريس سان جرمان، إلى اتفاق مع تشلسي لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أمس.



وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، إلى أن بوكيتينو «سينضم الى النادي هذا الصيف على أن يبقى فرانك لامبارد مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم».



ولم يوقع الأرجنتيني (51 عاما) بعد رسميا على العقد مع النادي اللندني، لكن إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق يجب أن يتم في الأيام المقبلة، ليعود الى الدوري الممتاز بعد أربع سنوات من إقالته في توتنهام.