عبدالعزيز الفضلي



أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني عن فخر الوزارة بأبنائها الطلبة الذين يحققون إنجازات لبلدهم في الفعاليات والمسابقات التي يشاركون فيها بالخارج، مؤكدا أنهم خير سفراء وخير من يمثل الكويت في المحافل العلمية. جاء ذلك لدى استقبال الوزير العدواني، في مكتبه بديوان عام الوزارة، وفد الطلبة الفائزين في المسابقة العربية الرابعة عشرة للروبوت، التي أقيمت في العاصمة القطرية (الدوحة)، وأكد خلال اللقاء أن الوزارة تفخر بالطلبة الكويتيين، لما حققوه من إنجازات ومراكز متقدمة في المسابقة، مشيدا بحسن تمثيلهم للكويت وللطالب الكويتي.



وقال إن «وزارة التربية تمضي قدما بوضع الخطط والمشاريع التربوية في سبيل تطوير سبل التدريس والرعاية التعليمية لأبنائها الطلبة، بما ينعكس إيجابيا على مستويات الطلبة التعليمية والثقافية».



وأضاف أن «طلبة الكويت المشاركين حققوا خمس جوائز متقدمة على مستوى الدول الخليجية والعربية»، متقدما بالتهنئة للطلبة الفائزين بالميداليات وأولياء أمورهم ومنتسبي الوزارة المشاركين في هذه المسابقة على هذه الإنجازات المميزة.