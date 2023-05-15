عبدالعزيز الفضلي



بعد أن أحال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة رجاء بوعركي إلى التقاعد، وانتهاء مرسوم الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان خلال مايو الجاري، تكون «التربية» هي الوزارة الوحيدة التي ليس بها وكيل بالأصالة، كما أن جميع قطاعاتها بالتكليف.



وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء»، عن أنه من الصعب الاستغناء عن الوكيل أسامة السلطان في الوقت الحالي خاصة أنه مكلف بمنصب وكيل الوزارة، مشيرة إلى أنه قد يستمر في المنصب بشكل مؤقت ولحين تعيين وكيل للوزارة بالأصالة.



وأضافت أن اختبارات نهاية العام الدراسي على الأبواب وتحتاج إلى وجود وكيل لمتابعة أعمال الكنترول، لافتة إلى أن الوزارة تعيش فراغا إداريا على مستوى القياديين، وأصبح من الضرورة تسكين هذه المناصب لاستقرار المنظومة التربوية. وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني قد أحال الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة رجاء بوعركي إلى التقاعد. وأصدر العدواني قرارا بتكليف مدير إدارة التقنيات د.غانم السليماني القيام بأعمال القطاع على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه حتى إشعار آخر، وعلى جميع الجهات المعنية العلم والعمل به.