

محمد الجلاهمة



تعامل رجال فرق مراكز الشهيد والمدينة والبيرق والقرين يوم امس مع حريق بايبات وآخر بمهملات أعلى «تعاونية».



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، ان بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بوجود حريق في جمعية ضاحية عبدالله السالم، ولدى وصول رجال الاطفاء تبين انه حريق مهملات بسطح مبنى الخدمات.



وأضافت: ورد بلاغ آخر عن حريق مخزن من الألمنيوم بمنطقة الظهر، ولدى وصول الاطفائيين تبين انه حريق مخزن كيربي به «بايبات» بلاستيك لتمديدات الصرف الصحي. هذا، وتمت السيطرة على الحريقين وجرى إخمادهما دون حدوث إصابات تذكر.