قتل رعاة ستة أسود في كينيا بعد تعرض قطيعهم لهجوم من قبل أحد هذه الحيوانات، في أحدث حادثة مرتبطة بالصراعات المتكررة بين البشر والحيوانات البرية في هذا البلد الواقع شرق أفريقيا.



وفي اليوم السابق، قتل أحد أقدم الأسود التي تعيش في البرية في إفريقيا بالرماح على يد رعاة الماساي، بالقرب من حديقة أمبوسيلي الوطنية (جنوب)، قرب الحدود مع تنزانيا.



وقالت وكالة حماية البيئة الكينية في بيان «قتل ما مجموعه عشرة أسود في منظومة أمبوسيلي البيئية» منذ الأسبوع الماضي، مشيرة إلى اجتماعات عقدت مع ممثلي السكان المحليين للتباحث في القضية.



ولفتت الوكالة إلى أن «المناقشات ركزت على كيفية تقليل مخاطر الصراع بين الإنسان والحياة البرية، بما في ذلك تطوير أنظمة وقائية لتنبيه المجتمعات إلى وجود الحياة البرية في المناطق المجاورة لها».