أصالة رثت الصوت الجريح بـ «وداعية» وتغزلت في مصر



ياسر العيلة



شهدت قاعة «ارينا الكويت» الفترة الماضية ثلاث حفلات غنائية ضمن مهرجان «صيف الكويت»، والتي أنتجتها شركة «ليلة عمر» ممثلة في رئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز الزيدي، ومن تنظيم شركة «باشا قروب» بقيادة الرئيس التنفيذي لها ودينامو الحفلات حسين موسى الذي اشرف على كل كبيرة وصغيرة مع فريقة من المحترفين في هذا المجال، ويكفي الدخلات الخاصة بكل مطرب، حيث كانت «عالمية» بمعنى الكلمة، وذلك وسط حضور جماهيري حاشد.



أحيا الحفل الأول المطربة أنغام والمطرب تامر عاشور الذي قدمه المذيع علي نجم بشكل جميل وبأسلوبه الخاص، وشدت انغام اجمل أغنياتها التي يفضلها جمهورها في الكويت، ومنها على سبيل المثال «كل ما نقرب لبعض، حالة خاصة جدا، أساميك الكتيرة» وغيرها، كما قدم عاشور باقة من اجمل أعماله منها «دي حكاية، بياعة، هاجي على نفسي» وأغنيات أخرى نالت إعجاب الجميع، والذين تفاعلوا مع كل اغنية بشكل حماسي غير طبيعي ومع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الشهير هاني فرحات، كما حمل الحفل مفاجأة «حلوة» للجمهور تمثلت في «دويتو» جمع انغام وعاشور بأغنية «لوحة باهتة».



ومثلما حقق الحفل الأول نجاحا كبيرا حقق الحفل الثاني، الذي قدمه بتمكن شديد وبكلمات منتقا بعناية فائقة المذيع سلمان النجادي واحيته فرقة «ميامي» الكويتية و«نجم الجيل» المطرب تامر حسني نجاحا اكبر.



ويعد الحفل حالة غنائية موسيقية تستحق الدراسة لأكثر من سبب، أولها ان «ميامي» تغني للجمهور منذ 32 عاما بالتمام والكمال، وتعاقب عليها أجيال وأجيال، وبالرغم من ذلك تحقق الفرقة نجاحات اسطورية في كل حفل تقدمه، وأعمالها قادرة على إشعال الحماس بشكل خيالي بين الجمهور بدون كلل أو ملل، وهذا شيء يحسب لنجومها خالد الرندي وطارق محمد ومشعل ليلي ومعهم مدير أعمالهم صالح العبدالسلام، وخلال الحفل قدمت الفرقة باقة من الأغاني المفضلة لجمهورهم المتشوق لسماعهم دائما ومنها «صبوحة، شلون أنساك، حبيبي قالي، فيكم طرب، أسمر سلبني الروح، بستانس، غرامك شيء عجيب»، وغيرها من الأغاني التي لها ذكريات خاصة عند كل واحد من محبيهم.



وعقب فقرة «ميامي» استقبل المسرح «نجم الجيل» ومعشوق الجماهير النجم تامر حسني الذي أشاد بالجمهور الكويتي اكثر من مرة، وأثنى على تفاعلهم معه، وترديدهم كلمات أغنياته بشكل جعله يعتبرهم اقوى جمهور، وغنى مجموعة من اجمل أعماله وسط «شو» ضخم من «الفاير ووركس» بقيادة احمد عصام الذي أبهر الحضور بـ «شو» يضاهي العروض العالمية، ومن هذه الاغاني «حلو المكان، هدلعني، كل مره، بنت الايه، تليفوني رن، عيش بشوقك، انت اختيار، يا تاعبني، كل سنة وانت طيب»، وأغان أخرى رائعة لهذا المطرب الكبير القريب فنيا وإنسانيا من جمهوره، والذي أصر على صعود كل من المنتج عبدالعزيز الزيدي من شركة «ليلة عمر» وحسين موسى من شركة «باشا قروب» على خشبة المسرح ليشكرهم امام الجمهور على هذا الحفل المميز.



وكان الحضور على موعد مع ثالث حفلات وختام مهرجان «صيف الكويت» للنجمة اليسا والنجمة اصالة، وقدم الحفل المذيع المتألق سلمان النجادي الذي يفاجئنا في كل مرة بطريقة تقديم جديدة يدغدغ من خلالها مشاعر وأحاسيس جمهور كل مطربة ومطرب من الذين شاركوا في المهرجان، وكانت البداية مع «ملكة الإحساس» اليسا التي أطلت بفستان ابيض وكأنها عروس في ليلة زفافها، وحسب علاقتي بها اعتقد انها تعيش «حالة حب»، حيث كانت في قمة السعادة، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على جمهورها، حيث قدمت لهم مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فادي عزو باقة من اجمل اغنياتها القديمة والحديثة مثل «انا وبس، نفسي اقولو، بتمون، يا مرايتي، تصدق بمين»، كما غنت اكثر من «ميدلي» تضمن أغاني «اغلى الحبايب، لو تعرفوا»، وقدمت أيضا اغنية «عيشالك»، واختتمت بأغنية «هنغني كمان وكمان»، وللحقيقة شهدت وصلة اليسا تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي طالبها بغناء المزيد من اعمالها الرائعة.



وعقب استراحة قصيرة كان الحضور على موعد مع السلطنة والطرب من نجمتهم المفضلة اصالة نصري «صولا» التي تواجدت في الحفل مع زوجها الشاعر الكبير فائق حسن، وقبل الحفل بدقائق التقت «صولا» بالإعلاميين وردت على أسئلة «الأنباء» حول تعرضها لهجوم كبير بسبب فيديو قديم قيل انها احرجت من خلاله المايسترو هاني فرحات بسبب المايسترو الراحل خالد فؤاد، وأكدت أنها تحب وتحترم فرحات وترتبط بعلاقة أسرية معه منذ سنوات، وان كل ما حدث انها فوجئت بوجود المايسترو الراحل خالد فؤاد الذي تكن له كل محبة وتقدير وتعتبره مثل والدها، حيث فوجئت بوجوده بين الجمهور رغم حالته الصحية، ورحبت به قائلة «رحبوا معي بالمايسترو الكبير»، وهنا اعتقد فرحات انني اقصده فوضحت له الأمر، وشكرته اكثر من مرة لدرجة انه قال لي «كافي خلاص شكرا».



ووجهت لها «الأنباء» سؤالا آخر عن تعرضها للهجوم بعد الجدل الذي أثير عن علاقتها بمصر، فأوضحت: «انا بموت على مصر، وبداياتي كانت فيها، ولقد احتضنتي، ومازالت بالنسبة لي هي البيت والوطن، وأول اغنية وصلتني لكل العالم العربي كانت في مصر، ولا انكر وقفة أهلها الذين احتووني بشكل لا يوصف فاق توقعاتي وأحلامي، باختصار مصر هي حياتي».



وعقب ذلك صعدت اصالة على المسرح وسط عاصفة من التصفيق لتقدم مجموعة منوعة من اجمل اغنياتها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وبدأت بأغنية خاصة للكويت، ثم قدمت اغنية «شكرا» وأعقبتها بأغاني «اشتقت ليك، قد الحروف، ذاك الغبي، سواها قلبي»، كما حرصت أصالة على تعزية الجمهور الكويتي والخليجي في وفاة المطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر، حيث أشادت بالفن والطرب الراقي الذي قدمه الراحل على مدار 60 عاما، وشدت له أغنية «وداعية» التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، لتقدم بعدها مجموعة من الأغاني مثل «بنت اكابر، جيتني مكسور» وغيرهما من أعمالها الجميلة ليسدل الستار على مهرجان «صيف الكويت» بحفل مميز لا ينسى.



الجدير بالذكر ان من اهم عوامل نجاح حفلات مهرجان «صيف الكويت» المسرح الذي تم تجهيزه بشكل رائع من إضاءة وشاشات من قبل واحدة من اهم الشركات في الوطن العربي وهي شركة «هاي لايت» الذين عملوا على قدم وساق خلال الفترة الماضية لتقديم أفضل وأحدث شيء في مجال صناعة الترفيه والمتعة البصرية لكل رواد «الارينا»، بالإضافة الى استعانة الشركة المنظمة بواحدة من اهم الشركات المتخصصة في هندسة الصوت شركة «الليلك» الشهيرة.