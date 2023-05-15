

مفرح الشمري



مشاريع التخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية من الامور المهمة والمحببة لدى طلاب المعهد؛ لأنهم يقدمون فيها ثمرة ما تعلمونه طوال السنوات الأربع الدراسية، سواء في مجال التمثيل أو الإخراج من خلال العروض المسرحية والديكور بإقامة معرض خاص بمشاريع تخرج طلبتهم، ومثل هذه المناسبات تمنح الطلبة الثقة في مواجهة الجمهور والنقاد لاستكمال مسيرتهم العملية والعلمية والعطاء الاكثر في الساحة الفنية، سواء في المسرح او التلفزيون.



وهنا لابد أن أوجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس في تلك الاقسام على تشجيع طلبتهم بدعوة أهاليهم وأقاربهم وأصدقائهم والصحافة لمتابعة مشاريع تخرجهم علنا، لأنها تعتبر نهاية مرحلة وبداية أخرى جديدة لتحقيق أهدافهم.



وعلى الرغم من ان المعهد العالي للفنون المسرحية فيه قسم آخر وهو «قسم النقد والادب المسرحي»، الا اننا نجد انه من اقل الاقسام إقبالا من الطلبة مع انه يضم اسماء دكاترة يشار لهم بالبنان، الا انه لا يجذب الطلبة ونجد عزوفا منهم، فهل مواده صعبة أم ان دكاترة القسم لم يستطيعوا ان يوصلوه بالشكل الجيد؟ والدليل ان العام الدراسي الحالي لم ينضم اليه إلا 3 طلاب فقط. ناهيك عن ان مشاريع تخرج طلبته مقتصرة فقط على الطالب ودكاترة القسم، ولا نعرف لماذا لا تكون علنية يحضرها الطلبة والنقاد والمهتمون بشؤون المسرح ليتعرفوا على «النقاد» الجدد وحتى نزرع الثقة عند الطلبة في مناقشة مشاريعهم دون خوف وربكة ؟!



يا جماعة الخير، مشاريع تخرج الطلبة تدور حول المسرح ومجالاته المتعددة، وليست «أسرارا عسكرية» حتى تكون مناقشتها «سرية» أم إن هناك لائحة تمنع العلنية ؟.. أفيدونا أفادكم الله!