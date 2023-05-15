

يخوض منتخبنا للكرة الشاطئية ثاني مبارياته في البطولة العربية التي تستضيفها مدينة جدة في السعودية عندما يلتقي مع ليبيا في الـ5:30 من مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا منتخبي الإمارات وجزر القمر.



وكان «أزرق الشاطئية» قد خسر مساء السبت أمام منتخب جزر القمر بركلات الترجيح 2-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل لمنتخبنا فيصل المنيع، فيما تمكن المنتخب الإماراتي من تصدر المجموعة بعد فوزه على ليبيا 5-2. ويشارك في البطولة 12 منتخبا تم تقسيمها إلى 3 مجموعات على أن يتأهل من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحصلان على المركز الثالث.