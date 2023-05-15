يحيى حميدان



أكد مدرب الكويت الصربي بوريس بونياك، أنه أعد لاعبيه لمواجهة الفحيحيل التي انتهت بالفوز 3-1 بشكل مختلف بسبب الإرهاق عقب لعب 120 دقيقة في نهائي كأس سمو الأمير قبل أيام معدودة فقط.



وأضاف بونياك عقب المباراة، أنه فضل التغيير في التشكيلة الأساسية بسبب إرهاق بعض اللاعبين وحاجته لمزيد من الطاقة أمام الفحيحيل كونه فريقا قويا ومميزا.



وبين أن بداية «الأبيض» في المباراة كانت ممتازة بعد التقدم بهدفين في أول 15 دقيقة، كما أن الفريق لم يرتكب أخطاء في الشوط الأول، لكنه استقبل هدفا في الشوط الثاني بسبب التعب، غير أن اللاعبين عرفوا كيف يحافظون على هذا الفوز. وعن سر انتصارات الكويت المتتالية تحت قيادته، أوصح بونياك أن السر يعود للعمل الجاد من جانب الجميع، وبشكل خاص اللاعبين الذين يبذلون جهودا كبيرة في التدريبات اليومية ومهما قمت بتغييرات فإن أسلوب لعب الفريق الكويتاوي لا يتأثر، وهو ما يؤكد الجودة العالية التي نمتلكها.