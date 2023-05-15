

مبارك الخالدي - هادي العنزي



وصف مدرب العربي البوسني روسمير سفيكو لاعبيه بالمحاربين بعد انتزاع التعادل من كاظمة في الوقت البدل من الضائع لتنتهي قمة مواجهات الجولة السابعة من القسم الثالث لدوري زين الممتاز بالتعادل 2-2.



وحملت ثنائية «البرتقالي» شبيب الخالدي (4) وجاي ديمبلي (49)، فيما سجل لـ «الأخضر» بدر طارق (76) ومحمد صولة (90+8)، وبهذه النتيجة أضاف الفريقان نقطة لرصيدهما الذي أصبح 43 نقطة في المركزين الثاني والثالث.



وقال سفيكو عقب المباراة: «أشكر اللاعبين الذين قاتلو حتى النهاية وانتزعوا نقطة التعادل بعد التخلف بهدفين نظيفين ورغم النقص العددي بعد طرد مدافعنا الجزائري طارق بوعبطه.. لقد كانوا محاربين حتى النفس الأخير داخل الملعب»، مضيفا: «لم نقدم مستوى جيدا في الشوط الأول وكنا على علم بأن المنافس سيلجأ إلى إغلاق المساحات والاعتماد على الكرات المرتدة ونجح في تسجيل هدفين من خطأين دفاعيين لكننا بالروح والعزيمة وإجراء تبديل على أسلوب اللعب تمكنا من الاستحواذ على الكرة ونجحنا في العودة إلى المباراة وليس أمامنا سوى مواصلة الاستعداد للمباريات القادمة بعزيمة وسنحارب حتى النفس الأخير في هذه البطولة بعزيمة اللاعبين الأبطال».



من جانبه، أبدى مدرب كاظمة الروماني إيلي ستان استياءه من التعادل، وقال: «بداية، لماذا تم احتساب 10 دقائق إضافية؟! كما أن الفريق لعب خلال 9 أيام فقط 3 مباريات زادت مدة كل واحدة منهم عن 100 دقيقة، وهذا يشكل عبئا بدنيا كبيرا اللاعبين، فهم ليسوا آلات؟».



وأشار ستان إلى أن فريقه لم يستغل الفرص التي سنحت له لزيادة غلته من الأهداف لتأمين النقاط الثلاث، وأرجع ذلك إلى الإجهاد البدني، وقلة التركيز الذهني للاعبين، مضيفا أن المنافسة على لقب الدوري لاتزال قائمة، حيث سنواجه القادسية والعربي سيلتقي الكويت، وبعدها سنرى ما ستسفر عنه الأمور، مؤكدا: «سنقدم أفضل ما لدينا، وسنحتاج إلى الحظ قليلا، ودائما هدفنا الفوز».