

يعقوب العوضي



اختتمت في الكويت مساء السبت منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لهوكي الجليد (رجال) والتي توج بلقبها منتخب لبنان بتغلبه على نظيره الكويتي 9-4، فيما أحرز منتخب عمان المركز الثالث بالفوز على نظيره البحريني 6-3، كما تمكن منتخب الجزائر من إحراز المركز الخامس بفوزه على تونس 8-4 الذي حل سادسا في حين احتل منتخب مصر المركز السابع بتغلبه على نظيره السعودي 9-4 ليصبح الأخير بالمركز الثامن.



وأقيمت البطولة بمشاركة 8 منتخبات عربية تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري. وفي هذا الصدد، أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر على هامش حضوره النهائي بجهود لاعبي الكويت ووصولهم إلى المباراة النهائية، مؤكدا أن «الأولمبية» حريصة على تقديم الدعم الفني للاتحادات والأندية الرياضية لإنجاح البطولات التي تقام على أرض الكويت لما لها من أهمية في وضع الرياضة الكويتية على الخارطة الدولية، كما هنأ فهيد العجمي بتزكيته رئيسا للاتحاد العربي للعبة.



من جانبه، أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف حامد الهزيم أن الهيئة لا تألو جهدا في دعم الاتحادات والأندية الرياضية لاستضافة البطولات الكبيرة مهنئا المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالبطولة.



بدوره، أعرب رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي عن سعادته بإقامة هذا التجمع العربي الرياضي الأول في هذه الرياضة، معتبرا أن لقاء اللاعبين العرب وتعارفهم واكتسابهم الخبرات هو الفوز الحقيقي، كما ثمن رعاية الوزير المطيري للبطولة ودعم هيئة الرياضة المتواصل لها الأمر الذي أسهم في نجاحها.