نهال المسلم: نستهدف تقديم أفضل المنتجات والخدمات الفريدة وتلبية احتياجات العملاء



أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» الحملة الترويجية «تستاهل» لتشجيع العملاء الكويتيين لتحويل رواتبهم، تتضمن الحملة مكافآت وعروض تناسب اهتمامات وتطلعات مختلف الشرائح، وتتنوع بين هدية مالية فورية تصل الى 400 دينار، والحصول على نقاط ضمن برنامج مكافآت «بيتك» حتى 40 ألف نقطة تستبدل بالشراء في المحلات والمتاجر الكبرى، وهدية نقدية 100 دينار في حال ترشيح عميل كويتي لتحويل راتبه، وفرصة للفوز بجوائز مالية وسبائك ذهبية ضمن 536 فائزا مع حساب الرابح، بالاضافة الى خدمة غير مسبوقة وهي «Emergency Cash» التي تتيح للعميل الحصول مقدما على جزء من راتبه فورا وبدون رسوم من خلال تطبيقات «بيتك».



وقالت نائب المدير العام للمنتجات لمجموعة «بيتك»، نهال المسلم: إن هذه الحملة تأتي لتؤكد اهتمام «بيتك» المتواصل بتقديم أفضل المزايا لعملائه، بهدف تشجيع العملاء للاستفادة من حساب الرابح ومزاياه العديدة والجوائز المميزة التي يقدمها لعملائه، من خلال تحويل رواتبهم، معربة عن الأمل بأن يستفيد العملاء من المزايا العديدة التي يقدمها «بيتك» لهم.



وأشارت المسلم الى ان باستطاعة العميل فتح حساب «الرابح» بدون أي رسوم او تكاليف، مع استحقاق بطاقة سحب آلي مجانية للسنة الأولى، ويعتبر حساب «الرابح» حساب توفير لتحويل الراتب، يقدم توزيعات سنوية، كما يقدم فرصا لربح 1.500 دينار أسبوعيا لعشرة فائزين، و1 كيلو من الذهب شهريا لفائز واحد، و25 الف دينار لفائز واحد كل 3 شهور، ويمكن للعميل دخول السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية إذا تم تحويل وإيداع 3 رواتب في الحساب للثلاثة أشهر التي تسبق موعد السحب.



ويقدم «بيتك» باقة من المنتجات المصرفية المناسبة لمختلف شرائح العملاء والملائمة لاهتماماتهم وتطلعاتهم وخصائص كل شريحة منها، ومنها الخطط الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها «بيتك»، والتي تشجع العملاء وتحفزهم على تعزيز ثقافة التخطيط للمستقبل والادخار، وتحديد أولويات الإنفاق الأسري، وضرورة تعزيز فرص زيادة دخل الأسرة من خلال حلول مبتكرة ومرنة ذات عوائد استثمارية سنوية وجيدة.



كما يقدم «بيتك» حساب «الذهب» الفريد من نوعه والذي يتيح للعملاء الادخار أو الاستثمار في السبائك الذهبية، فيضمن أعلى معايير الأمان وأسهل وسيلة لبيع وشراء السبائك الذهبية المتوافرة عبر جميع فروعنا المصرفية وقنواتنا الالكترونية المختلفة.