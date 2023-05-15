سامي النصف: أسطول «ألافكو» يتميز بطائرات ذات تكنولوجيا حديثة.. الأكثر طلباً وسهلة التأجير



أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات سامي النصف، عن النتائج المالية للشركة لفترة النصف الأول من السنة المالية 2023، حيث حققت إجمالي إيرادات بلغت 34.2 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الموجودات 1.2 مليار دينار.



وأضاف النصف في تصريح صحافي، أن إجمالي حقوق المساهمين للنصف الأول من 2023 بلغ نحو 220.8 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات التأجير نحو 17 مليون دينار، مشيرا إلى أن الشركة سجلت خسائر طفيفة قدرها 192 ألف دينار، وذلك بسبب إيقاف تسجيل إيرادات تأجير 53 طائرة بموجب المعايير المحاسبية لحين الحصول على الموافقات اللازمة، وذلك ضمن إطار إجراءات تنفيذ صفقة بيعها من محفظة ألافكو لشركة ماكواري.



وأوضح النصف أن ألافكو واصلت أداءها التشغيلي القوي خلال فترة النصف الأول من 2023، منوها بإتمام عملية تسليم طائرتين من طراز A320neo لخطوط فولاريز الجوية المكسيكية من سجل طلبيات «ألافكو».



واشار الى أن صفقة بيع طائرتين من طراز A320-200 مع شركة طيران برنيق الليبية، يأتي ضمن اطار اتفاقية بيع 3 طائرات من نفس الطراز والتي تم استكمالها.



ولفت الى انه تم نقل ملكية اتفاقية شراء سجل طلبات ألافكو مع بوينغ لـ 20 طائرة من طراز بوينغ B737-8MAX الى شركة ماكواري، حسب موافقة الجمعية العمومية. كما حصلت ألافكو أيضا في وقت سابق على موافقة الجمعية العمومية لإتمام بيع 53 طائرة من محفظة ألافكو الى شركة ماكواري، مبينا انه جار حاليا أخذ موافقة الجهات الرقابية لاستكمال عملية البيع.



وأوضح انه خلال النصف الأول من 2023، حافظت ألافكو على محفظة طائراتها وعددها 76 طائرة «إيرباص» و«بوينغ»، وهي مؤجرة على 23 شركة طيران في 17 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد طلبات الشراء 46 طائرة من طراز A320neo والتي سيتم تسلمها خلال السنوات القادمة.



وذكر النصف أن أسطول شركة «ألافكو» يتميز بأنه مكون من طائرات ذات التكنولوجيا الحديثة الأكثر طلبا وسهلة التأجير بمتوسط عمر 5 سنوات، بالإضافة إلى قوة قاعدة العملاء المتنوعة، مؤكدا قدرة الشركة على تعزيز تواجدها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا بالإضافة إلى أسواق أفريقيا وأميركا اللاتينية، وكذلك قدرة الشركة على التعامل مع تحديات البيئة التشغيلية لقطاع الطيران وسوق تأجير الطائرات العالمي بحصافة عالية وإدارة مدروسة للمخاطر.