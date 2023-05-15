بدر الخرافي: القاعدة المتينة وصلابة المركز المالي أساس اجتياز التحديات والاستفادة من الفرص

النتائج مدعومة بالمحافظة على العمليات التشغيلية رغم الأداء السلبي للأسواق بالكويت والمنطقة

فهد المخيزيم: حققنا إنجازات مميزة باقتناص أفضل الفرص واكتساب العملاء لصفقات جديدة

الأداء الجيد لبعض صناديق الأسهم الاستثمارية يعكس نجاح الإدارة في تحقيق عوائد مالية





كشفت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، حيث تضمنت عرضا تحليليا مفصلا عن أداء الشركة ومركزها المالي للعام 2023.



وفي هذا الصدد، قال بدر ناصر الخرافي، رئيس مجلس الإدارة لشركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي، إن الاستثمارات الوطنية جاءت نتائجها في الربع الأول للعام الحالي مدعومة بالمحافظة على العمليات التشغيلية عن طريق تنفيذ مجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة، وخدمات استشارية متنوعة، حيث صاحب ذلك نتائج إيجابية على الرغم من تقلبات السوق السلبي في أسواق المال سواء في الكويت أو المنطقة، وذلك باعتبار الاستثمارات الوطنية واحدة من كبرى شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة لأكثر من 3.5 عقود، مما نتج عنه نجاحات متميزة ضمن أنشطتها المتعددة، وقدرتها على تخطي جميع الأزمات والأوضاع الاستثنائية، بالإضافة إلى قدرتها على الحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة عالية.



واستعرض الخرافي البيانات المالية التي حققتها شركة الاستثمارات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2023، حيث حققت صافي ربح بقيمة 1.1 مليون دينار وبواقع 1.3 فلس للسهم الواحد منذ بداية العام، وترجع أسباب هذا الانخفاض في صافي الربح إلى التغيير في أسعار الفائدة في المنطقة والعالم، ما أدى إلى انعكاس سلبي في حركة مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تراجعت هذه المؤشرات وبلغت في كل من سوق الكويت -3.3%، وفي سوق الإمارات -6.9% و-5.4% في سوق قطر.



كما كشف الخرافي أن إجمالي الأصول المدارة في نهاية الربع الأول من عام 2023 قد بلغت 1.090 مليار دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 192.9 مليون دينار خلال الربع الأول من هذا العام.



خدمة العملاء المتميزة



ومن جهة أخرى، أوضح الخرافي قدرة الاستثمارات الوطنية على تقديم منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة وفقا لمتطلبات العملاء مع توجيههم بشكل جيد لتحقيق أهدافهم الاستثمارية من حيث عمليات الإدارة والتواصل، مما يساهم في تحقيق التنوع الاستثماري الجغرافي وتوسيع نطاق خدمات الشركة الاستثمارية إلى مناطق جديدة إقليميا ودوليا من خلال استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر، مما أتاح لقطاع الثروات الحصول على جائزة من أهم الجوائز على مستوى القطاع المالي إقليميا وهي «أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت لعام 2023»، من قبل منصة يوروموني العالمية، والتي تستند في تقييمها إلى عدة معايير وآراء ودراسة شاملة في تقييم مجموعة من العوامل الكمية والنوعية مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية، بالإضافة إلى عامل الابتكار والخدمات الجديدة، كما تمتد جوائز وتصنيفات يوروموني لبرامج التميز لأكثر من 50 سنة، وتجذب آلاف من المشاركات من مؤسسات مالية عالمية.



الريادة في التحول الرقمي



ومن ناحية أخرى، أشار الخرافي إلى أن استراتيجية الاستثمارات الوطنية لضمان الوصول إلى أعلى درجات رضا العملاء، وذلك من خلال التواصل الدائم معهم عبر الدراسات واستطلاعات آرائهم، مؤكدا استناد استراتيجية الشركة على مواصلة الريادة في التحول الرقمي للتوسع في تطبيق الحلول الذكية وتطويرها لإحداث نقلة نوعية في الخدمات والمنتجات الاستثمارية المبتكرة والمطورة التي تلبي جميع احتياجات وتطلعات عملاء الشركة.



أداء قوي وفرص مستمرة



ومن جهة أخرى، أشاد فهد عبدالرحمن المخيزيم - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية بالأداء والجهود الملحوظة لإدارة خدمات الاستشارات المالية وبفضل شبكة الشركة الواسعة ورؤيتها الاستراتيجية في استقطاب استثمارات وخدمات استشارية متميزة، حيث تضمنت خلال الربع الأول من عام 2023 عدة صفقات منها صفقة زيادة رأس المال لشركة مساهمة مقفلة، والعمل كمستشار استثمار مستقل لصفقة اندماج عكسي في قطاع الأغذية والمشروبات، وبالإضافة إلى ذلك حقق فريق الاستثمارات البديلة في الشركة صفقتين في قطاع العقارات بكل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا خلال الربع الأول من العام الحالي.



وعن أداء قطاع مينا للاستثمارات المسعرة، أشار المخيزيم إلى تميز الربع الأول من عام 2023 بالأداء الجيد لصناديق الأسهم الاستثمارية والذي يعكس مدى تميز ونجاح الإدارة في تبني استراتيجيات تهدف إلى تحقيق عوائد مالية لعملاء الشركة ومتفوقة على نظيراتها في السوق.



وبالنظر إلى أداء صناديق الأسهم الاستثمارية خلال هذه الفترة، ذكر المخيزيم أنه على الرغم من العوامل السلبية الدافعة لتقلبات السوق والمخاوف المتعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية والتي من أهمها التوترات والصراعات السياسية العالمية، وضعف التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم العالمية ومواصلة تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي من خلال رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، إلا أن بعض صناديقنا الاستثمارية حققت أفضل أداء مقارنة بباقي الصناديق المحلية المؤسسة داخل الكويت، وذلك بفضل القرارات الرشيدة والإدارة الحصيفة للصناديق، واتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيد في تحقيق عوائد مجزية لحملة الوحدات من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة ذات العوائد المجزية والإدارة الراسخة والرؤية المستقبلية الواضحة، مما كان له الأثر الكبير في الاستقرار على مستوى توزيعاته النقدية والمنحة، حيث نجد صندوق زاجل للخدمات والاتصالات قد حقق أداء إيجابيا متميزا بلغت نسبته 7.18%، بالإضافة لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية الذي سجل أداء إيجابيا أيضا بلغت نسبته 2.17%. كما تم البدء في 20/4/2023 بتوزيع أرباح نقدية لحملة وحدات صندوق الوطنية الاستثماري عن النصف الثاني من عام 2022 بواقع 24 فلسا للوحدة من رأس المال لصافي قيمة الوحدة كما في 31/3/2023، وذلك بفضل تمتع شركة الاستثمارات الوطنية بفريق عمل متخصص في مجال الاستثمار والتحليل المالي.



وقال المخيزيم ان الاستثمارات الوطنية قامت بتوسيع محفظتها كصانع سوق، وذلك بانضمام شركة دلقان العقارية، حيث وصل إجمالي الشركات التي تستفيد من خدمات «الاستثمارات» كصانع سوق إلى 11 شركة مدرجة في بورصة الكويت، وذلك ضمن جهودها المستمرة للمساهمة في تطوير السوق.



كما شهد قطاع الاستثمارات العقارية تحسنا ملحوظا، حيث تم رفع نسب الإشغال في العقارات التابعة للشركة والعقارات المدارة من قبلها إلى نسب غير مسبوقة بلغت 100% في بعض العقارات والمحافظة على استمرار العمل في تأجير الوحدات الشاغرة لرفع نسبة الإشغال إلى معدل قياسي، والمضي قدما في تجديد وتطوير شاليهات منتزه الوطنية خلال العام الحالي.



رقمنة خدماتنا القطاعية



وعلى صعيد الخدمات الرقمية والابتكار ومواصلة طرح الحلول المقدمة لعملاء الشركة، واصلت الاستثمارات الوطنية طرح خيارات جديدة في خدمة التداول الإلكتروني بالإضافة إلى عدة مزايا أخرى بهدف الاستخدام السلس والمرن من قبل العملاء، كما طورت النظام العقاري الإلكتروني لتمكين المستأجرين من متابعة جميع الأمور المتعلقة بوحداتهم مثل طلبات الصيانة والدفع الإلكتروني، وكذلك متابعة أصحاب العقارات لأصولهم والتدفقات المالية الخاصة بهم، كما تمت زيادة حجم المحافظ العقارية بعدد من العقارات الإضافية التي يديرها القطاع، ورافق ذلك زيادة الإيرادات بنسبة 4.5%.



بصمة مجتمعية مستدامة



أفصح الخرافي عن جهود الشركة الملحوظة في مجال المسؤولية الاجتماعية والتي تتسم بالتنوع والشمولية، حيث كعادتها السنوية استمرت الاستثمارات الوطنية في تقديم العديد من المبادرات والبرامج التي تتناسب لنشر الوعي لكل أفراد المجتمع من خلال دعم الأنشطة الرياضية والفعاليات الهادفة لرفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، فقد شاركت الاستثمارات كراع بلاتيني لدورة وبطولة رياضة البادل المفتوحة، كما شملت الفعاليات عدة مبادرات اجتماعية تتناسب أيضا مع شهر رمضان المبارك، حيث قامت بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة بتقديم الدعم الخاص بكسوة عيد الفطر للأسر المحتاجة والذي كان لها أثر طيب وبالغ على هؤلاء الأسر.

وفي نهاية تصريحه، أعرب الخرافي عن شكره الجزيل لعملاء الشركة وثقته المتواصلة في تحقيق نتائج إيجابية وتقديره للجهات الرقابية، كما أثنى على جهود موظفي الشركة في تحقيق هذا الأداء المتميز، متمنيا للجميع دوام أواصر التعاون والنجاح التوفيق.



خلق بيئة إيجابية



أشاد المخيزيم بجهود قطاع الموارد البشرية من حيث تهيئة بيئة العمل الإيجابية لموظفي الشركة خلال الربع الأول، حيث تمت إعادة إطلاق برنامج مخصص لإصدار شهادات الإسعافات الأولية لموظفي الشركة، وذلك للاستجابة لحالات الطوارئ.

كما وفرت برنامج تأمين صحي متميزا يوفر تغطية ومزايا إضافية لجميع الموظفين، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة بهدف خلق بيئة تواصل فعالة بين موظفي الشركة.