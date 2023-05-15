أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عن نتائجها المالية الموحدة لفترة أشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، بناء على اعتماد المعايير المحاسبية الجديدة لإعداد التقارير المالية رقم 17 و9، حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي، حيث تمثل هذه المعايير الجديدة علامة فارقة للشركة، وتظهر التزامها بالشفافية وأي متطلبات جديدة من الجهات الرقابية.



وتمكنت الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2023، من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 1.51 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 1.36 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام السابق (معاد تقييمه)، وذلك بزيادة قدرها 11%، وبلغت ربحية السهم الواحد 11 فلسا، مقارنة بـ 9 فلوس لنفس الفترة من العام السابق.



وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.55 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 1.03 مليون دينار بحريني، لنفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع نسبته 51%، حيث يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أرباح القيمة العادلة المسجلة في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.



جدير بالذكر، أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، الذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39، يحدد قواعد جديدة لتصنيف وقياس الأصول والخصوم المالية، فضلا عن نماذج جديدة لتجنيب المخصصات.



وعلى صعيد إجمالي الدخل من الأقساط المكتتبة، فقد حققت الشركة زيادة قدرها 21%، من 27.23 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من 2022، إلى 32.95 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام الحالي.



من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة د.عبدالله سلطان، على ما جاء في تعقيب مجلس الإدارة حول النتائج المالية الموحدة للشركة في نهاية فترة الثلاثة شهور من العام الحالي التي جاءت مشجعة، حيث يعتبر النمو في الأرباح في ظل الظروف العالمية الراهنة إنجازا كبيرا.