

أعلنت الشركة التجارية العقارية عن نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، وقد أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 2.1 مليون دينار. وتعقيبا على النتائج المالية للربع الأول 2023، قال رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي إن الربع الأول شهد استقرارا في الايرادات التشغيلية من العقارات ونموا في الايرادات التشغيلية من الفندق وتحسنا في أداء الشركات الزميلة والاستثمارات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بالرغم من الأثر السلبي لارتفاع تكلفة الدين الناتج عن ارتفاع سعر الخصم من بنك الكويت المركزي. فيما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 0.74%، والعائد على رأس المال 1.17%، والعائد المجمع على اجمالي الأصول 0.49%. كما أكد معرفي أن الشركة مستمرة في تطبيق استراتيجياتها وخططها وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف القائمة وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة بما في ذلك النمو المستدام وتعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي بالتركيز على نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.



واستمرارا لمنهجية الشركة على سياسة التحفظ في استثماراتها، والتي تؤكد على الأخذ بعين الاعتبار مراقبة الوضع الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية مع الحفاظ على تنوع المحفظة العقارية والاستثمارية من حيث حجم وطبيعة المحفظة والتوزيع الجغرافي. كما أكد معرفي على أهمية هذا النهج قائلا: «نحن ندرك جيدا أن استراتيجية استثمار متوازنة ومتحفظة أمر ضروري لتحقيق النمو والنجاح على المدى الطويل مع التركيز على محفظة استثمارية تحقق عوائد مجزية ومستدامة». وأضاف معرفي أن الشركة التجارية العقارية أقامت عدة فعاليات خلال الربع الاول من العام 2023، بهدف تعزيز دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث تضمنت هذه الفعاليات شعار «نحن نهتم» التي من خلالها نظمت الفعالية السنوية «لإشراقة أمل» والتي أقيمت في مجمع سيمفوني ستايل بهدف حرصها على أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والتي أبرزت قدراتهم ودورهم الفعال في دفع عجلة التنمية، وحملة «ازرع شجرة في وطني»، حيث اقيمت في حديقة البوليفارد تحت عنوان «نبيها خضراء» بمشاركة العديد من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والتي تهدف الى تشجيع المواطنين والمقيمين في الكويت على الاهتمام بالبيئة لمستقبل أكثر صحة.



وفي ختام تصريحه توجه معرفي بجزيل الشكر والتقدير للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مؤكدا أن الشركة التجارية العقارية تكرس كافة إمكانياتها لتحقيق رؤيتها المستقبلية بناء على امكانياتها وقدراتها والعمل على تنميتها واستثمارها وفقا للخطط الموضوعة لخلق نمو مستمر وتحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين.