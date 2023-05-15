أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني للكويت، والخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية الرمز المشترك، والتي تعزز الشراكة الثنائية والاستراتيجية لصالح عملاء كلتا الشركتين، حيث أقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي للخطوط الجوية السعودية في جدة، وكجزء من تعاونها في المشاركة بالرمز، ستضع كل شركة رمز التسويق الخاص بالشركة الأخرى على رحلاتها المشغلة بين الكويت والمملكة العربية السعودية وما يتبعها من خدمات أخرى، كما اتفقت الشركتان على توسيع جميع أنواع التعاون بين الخطوط وتنفيذ التعاون المتوقع خلال موسم الصيف 2023. هذا، وستساهم الاتفاقية في تقديم خدمات أكثر تنافسية وفاعلية من حيث التكلفة تتيح لعملاء الشركتين الاستمتاع بتجربة سفر أفضل، كما ستعمل هذه الشراكة الجديدة على تعزيز العلاقة التجارية الودية القائمة منذ فترة طويلة بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العربية السعودية وترتقي بها إلى آفاق جديدة. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسرنا التوقيع مع الخطوط الجوية العربية السعودية كشريك استراتيجي لهذه الاتفاقية الهامة والتي ستدعم عمليات الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العربية السعودية بين البلدين الشقيقين لآفاق جديدة وتتيح المزيد من خيارات السفر والتسهيلات للركاب بالإضافة إلى النقل السلس لكل أنواع الرحلات وخدمة جميع الشرائح سواء من رحلات العمل أو السياحة.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن إبراهيم الكشي: يسعدنا أن نتشارك مع الخطوط الجوية الكويتية في هذه الاتفاقية الهامة ونمنح المسافرين الفرصة لتجربة الضيافة ذات الشهرة العالمية على متن الخطوط الجوية العربية السعودية، كما أننا نتطلع إلى زيادة علاقتنا مع الخطوط الجوية الكويتية كشريك مهم واستراتيجي لتقديم عروض استثنائية وذات قيمة أفضل للمسافرين، مع تجارب سفر أكثر سلاسة.