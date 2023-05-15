دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى تظاهرات في أنحاء باكستان لدعم «الحرية»، بعد يوم واحد من إطلاق سراحه إثر اعتقاله لفترة قصيرة على ذمة تحقيقات في تهم فساد. وقال عمران خان في خطاب ألقاه أمام أنصاره من منزله في لاهور «لا يمكن الحصول على الحرية بسهولة. ينبغي انتزاعها. ينبغي التضحية من أجلها».



ودعا خان أنصاره إلى التظاهر «في الشوارع والقرى» في البلاد لساعة واحدة، بدءا من الخامسة والنصف مساء، وأعلن أنه سيستأنف بعد غد حملته للانتخابات المبكرة.



ونأى خان بنفسه في خطابه عن التخريب الذي طال منشآت عسكرية خلال التظاهرات التي اعقبت اعتقاله، نافيا أن يكون أعضاء في حزبه «حركة الانصاف» ضالعين فيه، داعيا إلى تحقيق مستقل في أعمال العنف.



ومنذ أشهر، يواظب خان على انتقاد خلفه والمؤسسة العسكرية التي سبق أن ساعدته في تولي السلطة عام 2018 قبل أن تسحب ثقتها منه. واعتبر في خطابه أن «ما قام به قائد الجيش جعل جيشنا سيئا. (ما حصل) كان بسببه وليس بسببي»، من دون أن يتضح ما إذا كان يقصد القائد الحالي أو سلفه الذي يحمله خان مسؤولية إطاحته.



وقال مسؤول رفيع في وزارة الإعلام، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة تخشى من أن «تستخدم (منصة التواصل الاجتماعي) من جانب المعارضة لأغراض سياسية».



الى ذلك، قتل ما لا يقل عن 13 شخصا في باكستان خلال اشتباكات بين قوات خاصة خلال هجوم على قاعدتها ومقاتلين مجهولين احتجزوا عائلات عدد من أفرادها، كما أعلن الجيش امس.



وأشار الجيش الباكستاني إلى أن مقاتلين «مجهزين تجهيزا جيدا» اقتحموا القاعدة الأمنية في بلدة مسلم باغ في إقليم بلوشستان (جنوب غرب) وأسروا ثلاث عائلات في مبنى سكني.



وقال المكتب الاعلامي في الجيش إن الاشتباكات استمرت من مساء الجمعة إلى صباح السبت.