أسامة أبوالسعود



برعاية وحضور وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام وحضور وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف ورئيس الادارة العامة للخبراء بالتكليف أحمد الناجم، افتتحت وزارة العدل مكتبة الادارة العامة للخبراء، والتي تعتبر أول مكتبة منذ بداية تأسيس الادارة في العام 1980، وتقع بمبنى الادارة بالرقعي، الدور الثاني. وبهذه المناسبة، ألقى الوزير د.عامر الرطام كلمة أكد فيها أهمية وجود مكتبة في الادارة نظرا لما تحويه من كتب للقانون وإصدارات للخبراء وتخدم الخبراء الحسابيين والمهندسين، وتسهم في تطوير قدرات الخبير في مجالات عمله.



وأصبح بإمكان الخبير الدخول للمكتبة عن بعد وذلك عن طريق برنامج الادارة العامة للخبراء، وفي حال رغبته في استعارة كتاب ينبغي عليه زيارة المكتبة شخصيا، ويتم العمل على جلب أحدث إصدارات الكتب التي تلائم طبيعة عمل الخبير.